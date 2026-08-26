Сколько тренеров, чиновников и журналистов смогут ездить на Олимпийские игры

В Казахстане впервые установили единые нормативы формирования официальных спортивных делегаций для участия в Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских играх и других крупных международных соревнованиях, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Соответствующий приказ направлен на повышение эффективности организации участия национальных сборных в международных стартах, обеспечение рационального использования бюджетных средств и формирование оптимального состава спортивных делегаций.

Ранее единые количественные нормативы по формированию состава сопровождающих лиц отсутствовали. Теперь численность представителей различных категорий будет определяться с учетом количества спортсменов, специфики соревнований и потребностей национальных сборных.

Расчет производится по формуле: Доля представителей (%) = Количество представителей/спортсменов * 100

— Самые небольшие квоты получили Министерство туризма и спорта и подведомственный ему комитет по делам спорта и физической культуры. На летних Олимпийских играх сотрудники министерства смогут составлять не более 3%, а представители комитета — не более 2%. Для зимних Олимпиад нормативы выше — до 10% и 8% соответственно. Это связано с тем, что зимняя сборная Казахстана количественно меньше летней, поэтому одинаковое число сопровождающих занимает большую долю, — проинформировали в ведомстве.

Также наибольшая квота предусмотрена для тренерского штаба. Главные и старшие тренеры, личные тренеры, тренеры-сервисмены и тренеры-консультанты будут включаться в делегацию с учетом приоритетности видов спорта и шансов на завоевание медалей.

Их численность сможет достигать 86% от числа спортсменов на летних Олимпийских играх и 100% — на зимних Олимпиадах, а также летних и зимних Паралимпийских играх.

Отдельная норма предусмотрена для сопровождающих спортсменов с инвалидностью первой группы — до 38% на летних и зимних Паралимпийских играх и других комплексных международных соревнованиях.

Для специалистов спортивной медицины, включая врачей и массажистов, установлен норматив до 28% на летних Олимпийских играх и до 23% — на остальных соревнованиях.

Национальный олимпийский, паралимпийский и сурдлимпийский комитеты смогут включать в делегации своих представителей в количестве до 13% от числа спортсменов на летних Играх и до 40% — на зимних.

Для центров олимпийской подготовки, федераций и других ответственных организаций норматив составит до 12% на летних Олимпиадах и до 20% на зимних.

Для представителей СМИ установлен лимит в 6% на летних Олимпийских играх и 12% — на зимних.

Ранее стало известно, что зимние Олимпийские игры в 2030 году впервые пройдут сразу в двух странах.