Сколько стоят сливы и нектарины в городах Казахстана

Разброс цен обусловлен несколькими факторами. Прежде всего, это расстояние до производителей и логистические расходы — чем дальше регион, тем выше конечная стоимость. Помимо транспортных особенностей, цена формируется уровнем спроса на местах, сезонностью и качеством предлагаемой продукции.

Южные регионы традиционно предлагают более низкие цены на сливы и нектарины, благодаря благоприятному климату и развитой сельхозпроизводственной базе. В центральных областях — средний уровень цен, что является результатом баланса предложения и потребления. Восток страны, удалённый от основных аграрных центров, демонстрирует максимальные цены.

Слива

Стоимость сливы варьируется от 500 тенге за килограмм в Туркестане до 1300 тенге за килограмм в Усть-Каменогорске и Семее. В южных регионах, таких как Туркестан, Кызылорда и Тараз, цена сливы составляет порядка 500–900 тенге за килограмм, что объясняется близостью к зонам выращивания и более низкими затратами на транспортировку. В центральных и северных областях, включая Астану, Алматы, Караганду и Костанай, цены держатся в диапазоне 700–1000 тенге, что соответствует среднерыночным показателям.

Наиболее высокие цены на сливу выявлены в восточных регионах — Усть-Каменогорске и Семее, где она достигает 1300 тенге за килограмм, что связано с удалённостью от основных центров производства и дополнительными логистическими издержками.

Нектарин

Цены на нектарин демонстрируют более широкий диапазон: от 700 тенге за килограмм в Туркестане до 1700 тенге за килограмм в Усть-Каменогорске и Семее. В большинстве областей цена не превышает 1300 тенге.

Интересно отметить относительно высокую цену на нектарин в Атырау — 1400 тенге, что может быть обусловлено особенностями транспортировки и спросом на юге Западно-Казахстанского региона. В то же время западные регионы, такие как Актау и Актобе, предлагают умеренные цены на нектарин — около 850–890 тенге.

Фото: Kazinform

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