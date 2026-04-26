Сколько стоят москитные сетки в регионах Казахстана

С первыми теплыми деньками распахнулись и окна жителей страны. Однако нужно не забывать, что открытое окно может обернуться для молодых родителей серьезной трагедией. Неслучайно с первых дней апреля МЧС обратилось к казахстанцам с призывом не оставлять детей без присмотра, ведь с наступлением теплого времени года возрастает риск их падения из окон.

Дети по своей природе очень любопытны. Им интересно, что происходит на улице, как выглядят машины сверху, можно ли дотянуться до ветки дерева. При этом ребенок не осознает опасности высоты. Даже несколько секунд без присмотра могут привести к падению. Часто взрослые уверены, что москитная сетка защитит их малыша, но это опасное заблуждение.

Москитные сетки предназначены только для защиты от насекомых. Они не выдерживают веса ребенка. Более того, визуально они создают иллюзию опоры: ребенку кажется, что на нее можно опереться. Поэтому для спасения от насекомых используют москитную сетку, а для защиты детей от падения — специальные решетки, которые могут выдержать вес малыша.

Начнем с расценок на москитные сетки. В среднем по Казахстану цена на самую простую конструкцию составляет 5 000 тенге, однако есть регионы, где сетки от насекомых продают чуть дешевле или чуть дороже.

Самые бюджетные москитные сетки можно найти в Алматы. Здесь расценки начинаются от 2 500 тенге. Чуть дороже в Уральске — от 3 000 тенге, Конаеве — от 3200 тенге и Шымкенте — от 3500 тенге. В Кызылорде и Караганде можно найти москитную сетку по цене от 4 000-4 500 тенге.

Средний диапазон цены в размере от 5 000 тенге наблюдается в большей части городов страны: Астана, Туркестан, Семей, Петропавловск, Тараз, Павлодар, Жезказган, Костанай, Актобе. Обезопасить свои окна от назойливой мошкары чуть дороже выйдет жителям Талдыкоргана, Атырау и Кокшетау — уже от 6 000 тенге. Самые дорогие москитные сетки продаются в Усть-Каменогорске и Актау: здесь ценовые предложения начинаются от 7 000 тенге.

Это самые дешевые варианты обычной москитной сетки. Однако сегодня на рынке существует большой выбор изделия.

Производители предлагают более дорогие варианты, которые смогут защитить ваш дом от пыли (мелкая сетка, «Антипыль» — от 14 000 — 20 000 тенге), а также суперпрочную сетку, которая не даст вашему питомцу выбраться из квартиры («Антикошка» — от 9 500 до 30 000 тенге). Также цена может варьироваться в зависимости от размера окна, типа крепления, сложности конструкции, используемых материалов и выбранного профиля (Турция или Россия). Некоторые предлагают установку сеток с расценками по квадратуре. Также на рынке есть сетки плиссе и раздвижные системы: цена рассчитывается индивидуально.

Фото: коллаж Kazinform

Если сравнивать расценки на решетки на окна, защищающие от падения детей, то средняя цена на них по Казахстану составляет 10-15 тысяч тенге. Самый бюджетный вариант вновь в Алматы — от 4 000 тенге. Это в два раза дешевле, чем в Усть-Каменогорске, Конаеве и Семее, где расценки на решетки начинаются от 8 000 тенге. В Кызылорде вы сможете обезопасить своего ребенка от 9 000 тенге.

Средний сектор цен — от 10 000 тенге — демонстрируют города Астана, Туркестан, Тараз, Актау, Жезказган и Караганда. В Актобе вы найдете решетки от 12 500 тенге, в Шымкенте и Костанае — от 14 000 тенге. Чуть дороже — 15 000 тенге минимально — вы заплатите за защиту на окно в Талдыкоргане, Атырау, Кокшетау, Павлодаре и Уральске.

Самые дорогие решетки в Петропавловске: расценки на них здесь стартуют от 20 000 тенге. При этом верхний пороговый уровень расценок на решетки в Казахстане может доходить подчас до 30 000 тенге.

Если заказывать решетку по своему дизайну, то цена будет договорной и примерно на 5 000 тенге дороже обычной. Производители предлагают также комбинированные системы (Решетка + Сетка 2-в-1), но стоимость их будет еще больше — от 12 000 до 16 500 тенге за створку. Цена на такие VIP-системы доходит до 100 тысяч тенге.

В большинстве случаев замер и установка предоставляются бесплатно при заказе изделий. Однако некоторые предприниматели все же берут отдельную плату за эти услуги. Замер обычно стоит около 3 000 тенге. Монтаж одной сетки — от 1 500 до 3 600 тенге. Демонтаж старой решетки — от 5 000 тенге.

Вместо решеток на окнах существует более бюджетный вариант защиты — оконные блокираторы. Они ограничивают угол открытия окна, не позволяя ребенку распахнуть его полностью. Существуют разные виды: ручки с ключом, фиксаторы, ограничители проветривания. Они легко устанавливаются и стоят недорого.

К примеру, в Петропавловске можно приобрести блокиратор-тросик от 1 800 тенге, а в Караганде и расценки на них начинаются от 500 тенге. В Шымкенте детские замки и блокираторы стоят от 2 500 тенге, в Астане и Кокшетау трос-блокиратор можно найти от 5 000 тенге. В Шымкенте для социально уязвимых слоев населения и многодетных семей блокираторы устанавливают бесплатно.

Каждый казахстанец может выбрать такой блокиратор для окон на маркетплейсах, где расценки на одни и те же модели варьируются от 1 000 до 5 000 тенге. Не такая большая сумма, когда на кону стоит жизнь ребенка.

