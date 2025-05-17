Сколько стоят клубника и черешня в разных городах Казахстана

Хотя юг Казахстана традиционно первым поставляет урожай на рынки, именно здесь зафиксированы одни из самых высоких цен. В Шымкенте клубника стоит от 2 000 до 6 000 тенге за килограмм, черешня — от 3 500 до 6 000. В Атырау — ещё дороже: клубника — около 6 000 тенге, черешня пока не поступила в продажу. Аналогичная ситуация в Уральске, где клубника стоит 5 500 тенге, а черешня также отсутствует.

Инфографика: Kazinform

Астана, как и ожидалось, лидирует по ценам. Здесь клубника начинается с 3 000 тенге, а черешня достигает рекордных 10 000 за килограмм.

В Таразе клубника стоит от 1 200 до 1 300 тенге, черешня — 2 500–3 000. Однако продавцы признаются: черешня пока встречается нечасто. В Туркестанской области клубника стоит от 1 300 до 1 600 тенге, черешня — 2 000–2 500. Это одни из самых доступных цен по стране.

В Алматы, благодаря близости к оптовым базам и логистическим маршрутам, стоимость ягод умеренная: клубника — от 1 000 до 1 500 тенге, черешня — 2 000–2 800.

Схожая ценовая ситуация наблюдается в Кызылорде (клубника — 1 600, черешня — 2 500) и Кокшетау, где обе ягоды продаются по 1 800–2 300 тенге за килограмм.

Средний уровень цен фиксируется в Караганде, Жезказгане и Петропавловске. В Караганде и Жезказгане клубника стоит от 1 000 до 2 500 тенге, черешня — от 1 800 до 3 500. В Петропавловске — клубника по 2 100, черешня — от 2 500 до 4 300. В Усть-Каменогорске и Семее цены чуть выше: клубника — 2 000–2 800, черешня — 3 500–4 000.

А вот Павлодар в этом году стал одним из самых дорогих регионов. Черешня здесь продаётся по 6 000–8 000 тенге за килограмм, клубника — от 1 800 до 3 000. Аналогично высокие цены зафиксированы в Астане и Атырау.

Сэкономить можно при оптовых закупках: в этом случае цена может быть ниже на 300–500 тенге за килограмм. Однако многое зависит от региона, объёма поставок и транспортных расходов.

Ранее корреспонденты Kazinform уже изучали, как меняются цены на экзотические фрукты, финики, свежие овощи вроде помидоров и огурцов, а также на такие повседневные продукты, как фарш, чай, кофе, творог и сыр — в разных регионах Казахстана.