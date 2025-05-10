Сколько стоит мясной фарш в разных регионах Казахстана
В каком городе страны он дешевле, выяснял корреспондент агентства Kazinform.
Эксперты отмечают несколько причин, почему разнятся цены на фарш. Прежде всего, это транспортные расходы. Отдаленные регионы или те, где плохо развита транспортная инфраструктура, получают мясо с дополнительными затратами на доставку. Это увеличивает конечную цену продукта.
Сказывается также близость к источникам сырья. В регионах с развитым животноводством мясо и фарш могут стоить дешевле из-за близости к фермам и перерабатывающим предприятиям.
Также определяющими могут быть и доходы населения. В более обеспеченных городах (например, в Алматы или Астане) цены могут быть выше, поскольку покупательская способность выше, а спрос стабильно высокий. С другой стороны, в крупных городах больше магазинов и супермаркетов, что может сдерживать рост цен. В небольших населенных пунктах выбор меньше — и это может вести к завышению цен.
Цены на мясо могут также меняться в зависимости от времени года, спроса (например, в период праздников), погодных условий и т. д.
Немаловажным остается и качество продукта (что производитель добавляет в фарш), и это также может влиять на цену.
Самый дешевый говяжий фарш продается в Таразе: за килограмм вы заплатите всего 2800—3500 тг. Чуть дороже фарш в Актобе и Атырау — 3000-3500 тг и 3000-3800 тг, соответственно. По 3200 можно найти фарш на социальном рынке в Кокшетау.
В Семее и Костанае килограмм фарша обойдется уже в 3400 тг. Средние расценки на продукт в Петропавловске, Туркестане, Кызылорде, Шымкенте, где цены начинаются от 3500 тг. В Караганде, Кокшетау и Алматы средняя цена на говяжий фарш — 3600 тг. В Жезказгане, Павлодаре и Актау еще больше — 3800 тг. Самый дорогой говяжий фарш продается в Усть-Каменогорске и Уральске (3900 тг), а также в Астане (от 3999 тг).
Самый дешевый куриный фарш можно приобрести в Костанае — всего за 726 тг за килограмм. Чуть дороже он в Таразе — 850 тг. В Павлодаре и Кокшетау он стоит 1800 и 1900 тг за килограмм. Средние расценки на куриный фарш демонстрируют Алматы (2000-2500 тг), Уральск (2190 тг), Семей (2400 тг) и Актау (2400 тг). Чуть дороже в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Актобе — 2500 тг, а также в Атырау, Караганде и Жезказгане (2600 тг). Достаточно дорогой куриный фарш в Туркестане — 2700-3000 тг и Астане — 2769 — 3035 тг. Лидером по цене на куриный фарш стал Шымкент — 3245 тг за килограмм.
В некоторых регионах можно встретить и фарш из баранины. В Шымкенте он самый дешевый и стоит 3500- 3800 тг за килограмм. В Туркестане и Атырау чуть дороже — 3600-3800 и 3650-4000 тг, соответственно. В Караганде за килограмм измельченной баранины вы отдадите 3800 тг. Самый дорогой бараний фарш продается в Жезказгане — 4000 тг.
Не очень популярен в Казахстане фарш из свинины. Но все же его можно встретить в продаже. В Кокшетау он стоит всего 2400 тг, чуть дороже в Павлодаре и Костанее — 2500 тг. Кстати, в Костанае вам могут предложить и смешанный фарш (говядина и свинина) за 2800-3200 тг. Самый дорогой свиной фарш в Шымкенте — 4000 тг.
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