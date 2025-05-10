Сколько стоит мясной фарш в разных регионах Казахстана

Эксперты отмечают несколько причин, почему разнятся цены на фарш. Прежде всего, это транспортные расходы. Отдаленные регионы или те, где плохо развита транспортная инфраструктура, получают мясо с дополнительными затратами на доставку. Это увеличивает конечную цену продукта.

Сказывается также близость к источникам сырья. В регионах с развитым животноводством мясо и фарш могут стоить дешевле из-за близости к фермам и перерабатывающим предприятиям.

Также определяющими могут быть и доходы населения. В более обеспеченных городах (например, в Алматы или Астане) цены могут быть выше, поскольку покупательская способность выше, а спрос стабильно высокий. С другой стороны, в крупных городах больше магазинов и супермаркетов, что может сдерживать рост цен. В небольших населенных пунктах выбор меньше — и это может вести к завышению цен.

Цены на мясо могут также меняться в зависимости от времени года, спроса (например, в период праздников), погодных условий и т. д.

Немаловажным остается и качество продукта (что производитель добавляет в фарш), и это также может влиять на цену.

Самый дешевый говяжий фарш продается в Таразе: за килограмм вы заплатите всего 2800—3500 тг. Чуть дороже фарш в Актобе и Атырау — 3000-3500 тг и 3000-3800 тг, соответственно. По 3200 можно найти фарш на социальном рынке в Кокшетау.

В Семее и Костанае килограмм фарша обойдется уже в 3400 тг. Средние расценки на продукт в Петропавловске, Туркестане, Кызылорде, Шымкенте, где цены начинаются от 3500 тг. В Караганде, Кокшетау и Алматы средняя цена на говяжий фарш — 3600 тг. В Жезказгане, Павлодаре и Актау еще больше — 3800 тг. Самый дорогой говяжий фарш продается в Усть-Каменогорске и Уральске (3900 тг), а также в Астане (от 3999 тг).

Инфографика: Kazinform

Самый дешевый куриный фарш можно приобрести в Костанае — всего за 726 тг за килограмм. Чуть дороже он в Таразе — 850 тг. В Павлодаре и Кокшетау он стоит 1800 и 1900 тг за килограмм. Средние расценки на куриный фарш демонстрируют Алматы (2000-2500 тг), Уральск (2190 тг), Семей (2400 тг) и Актау (2400 тг). Чуть дороже в Петропавловске, Усть-Каменогорске и Актобе — 2500 тг, а также в Атырау, Караганде и Жезказгане (2600 тг). Достаточно дорогой куриный фарш в Туркестане — 2700-3000 тг и Астане — 2769 — 3035 тг. Лидером по цене на куриный фарш стал Шымкент — 3245 тг за килограмм.

В некоторых регионах можно встретить и фарш из баранины. В Шымкенте он самый дешевый и стоит 3500- 3800 тг за килограмм. В Туркестане и Атырау чуть дороже — 3600-3800 и 3650-4000 тг, соответственно. В Караганде за килограмм измельченной баранины вы отдадите 3800 тг. Самый дорогой бараний фарш продается в Жезказгане — 4000 тг.

Не очень популярен в Казахстане фарш из свинины. Но все же его можно встретить в продаже. В Кокшетау он стоит всего 2400 тг, чуть дороже в Павлодаре и Костанее — 2500 тг. Кстати, в Костанае вам могут предложить и смешанный фарш (говядина и свинина) за 2800-3200 тг. Самый дорогой свиной фарш в Шымкенте — 4000 тг.

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