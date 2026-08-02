Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках Казахстана 2 августа
В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента изменились курсы покупки и продажи иностранных валют. Актуальные данные на 2 августа – в материале корреспондента агентства Kazinform.
Согласно данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Астаны:
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доллар: покупка 469.01 теңге, продажа 475.75 теңге;
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евро: покупка 536.97 теңге, продажа 546.96 теңге;
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рубль торгуется в диапазоне 5.60 — 5.80 теңге.
В обменниках Алматы:
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доллар: покупка 472.37 теңге, продажа 474.59 теңге;
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евро: покупка 542.056 теңге, продажа 547.93 теңге;
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рубль: покупка 5.62 теңге, продажа 5.77 теңге.
В Шымкенте:
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доллар: покупка 473.17 теңге, продажа 475.21 теңге;
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евро: покупка 540.81 теңге, продажа 546.00 теңге;
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рубль: покупка 5.66 теңге, продажа 5.73 теңге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 473.59 теңге, 1 евро 544.68 теңге, 1 рубль 5.94 теңге.