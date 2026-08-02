Сколько стоят доллар, евро и рубль в обменниках Казахстана 2 августа

В обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента изменились курсы покупки и продажи иностранных валют. Актуальные данные на 2 августа – в материале корреспондента агентства Kazinform.