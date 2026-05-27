Сколько стоят бараны на Курбан айт в странах Центральной Азии

По случаю Курбан айта в странах Центральной Азии традиционно растет спрос на жертвенных баранов, что отражается и на ценах, передает агентство Kazinform.

Стоимость животных зависит от породы, веса, возраста, упитанности и региона продажи.

В Узбекистане цены на баранов в среднем составляют 5–6 млн сумов (около 197–236 тыс. тг).

В Кыргызстане молодняк для жертвоприношения продают в среднем за 18–25 тыс. сомов (97-138 тыс. тг), взрослые овцы стоят 28–35 тыс. сомов (154-193 тыс. тг).

В Таджикистане средняя цена барана составляет 3,5–5 тыс. сомони (182-260 тыс. тг).

Информация о стоимости жертвенных баранов в Туркменистане в этом году отсутствует в открытом доступе.

В Казахстане стоимость жертвенных баранов заметно различается по регионам. Разница между минимальной и максимальной ценой по по стране достигает 140 тыс. тг.

Самые доступные цены сегодня наблюдаются сразу в нескольких городах страны. Так, в Актобе, Караганде, Уральске и Шымкенте минимальная стоимость барана начинается от 60 тыс. тг.

Абсолютным лидером по максимальной стоимости стал Туркестан. Здесь диапазон цен оказался самым широким по Казахстану — от 70 до 200 тыс. тг. Продавцы объясняют это высоким спросом в праздничные дни, а также различиями в весе, породе и условиях содержания животных.