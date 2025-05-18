Сколько стоит замена автомобильного масла в городах Казахстана

Замена моторного масла — одна из ключевых процедур технического обслуживания автомобиля. От его состояния зависит надежность и срок службы двигателя: масло снижает трение, охлаждает и защищает детали от износа. Но не менее важна и замена масла в автоматической коробке передач.

В последние годы на дорогах Казахстана становится все больше автомобилей с «автоматом», и владельцам таких машин стоит помнить: масло в АКПП требует не меньшего внимания, чем моторное. Оно обеспечивает плавность переключения передач и защищает трансмиссию от перегрева и преждевременного износа.

В последние годы все чаще автосервисы предлагают замену масла бесплатно — при условии, что клиент покупает масло и фильтр у них. Это стало популярным маркетинговым приемом для привлечения клиентов: вместо того, чтобы платить отдельно за работу, автовладельцы охотнее соглашаются на обслуживание, зная, что за замену платить не придется.

Сколько будет стоить замена масла?

Инфографика: Kazinform

Цена на замену масла, в отличие от многих других товаров по Казахстану, варьируется в очень узком коридоре, недорогая замена на народных СТО будет стоить от 1500 до 3000 тенге. Поменять его в АКПП уже будет дороже — замена масла в ней часто требует частичной или полной разборки поддона коробки, замены фильтра, прокладки и тщательной промывки системы. Это более трудоемкая и аккуратная работа по сравнению с быстрой заменой моторного масла. За нее берутся далеко не на каждой СТО. Но среди дешевых предложений по всей стране мы нашли ценники от 3500 до 7500 тенге.

Больше всего повезло автолюбителям из Жезказгана. Местные специалисты предлагают поменять масло в двигателе за 1500-2000 тенге, а в АКПП за 3000-4000 тенге.

Чуть дороже комплексная замена масла обойдется водителям в Семее. Тут за моторное попросят 1000-2000 тенге, но за замену масла в АКПП уже придется заплатить 4000-5000 тенге.

В Конаеве вы в среднем отдадите 6250 тенге за обе услуги — 1500-2000 за моторное и 4000-5000 тенге за АКПП. Примерно такие же цены в Талдыкоргане — тут масло в двигателе вам поменяют за 1000-2000 тенге, а в коробке передач за 4000-6000 тенге.

Астана в этом рейтинге примерно посередине — в столице очень много СТО премиум-класса, где эта процедура может стоить дорого, но среди доступных вариантов мы нашли замену моторного масла за 2000 тенге, а в АКПП — за 5000 тенге.

Чуть дороже эти услуги в Уральске, Усть-Каменогорске и Таразе. В этих городах замена масла в двигателе стоит от 1500 до 2000 тенге, а в АКПП 5000-6000 тенге.

В Караганде, Туркестане, Петропавловске и Кызылорде за обе процедуры придется заплатить примерно 7500-7750 тенге. При этом в Туркестане одна из самых дорогих замен моторного масла по стране — дешевле 2000 тенге мы не нашли, но при этом замена масла в АКПП чуть дешевле, чем в других городах.

В Актау, Актобе и Кокшетау замена моторного масла будет стоить около 2500-3000 тенге, в АКПП — примерно 5000-5500 тенге.

В Шымкенте дешевле 3000 тенге услугу по замене моторного масла найти не удалось, а поменять масло в коробке передач стоит примерно, как и по всей стране — 5000-6000 тенге.

Костанай, Атырау и Алматы — одни из самых дорогих городов. Моторное масло тут можно поменять за 2500-3000 тенге, замена в АКПП обойдется не дешевле 6000 тенге.

Самая дорогая замена масла по Казахстану — в Павлодаре. Тут местные СТО поменяют моторное масло в среднем за 3000 тенге, а в АКПП за 7500 тенге.

При этом цены на само масло уже отличаются гораздо больше. 5 литров дешевого минерального можно найти за 4 000 тенге, а премиум-сегмент обойдется дороже 25 000 тенге за тот же объем. Где-то между ними можно найти приемлемый для вас вариант среди синтетического и, полусинтетического масла. Синтетическое обычно дороже, но оно имеет более длительный срок службы.

Разные двигатели требуют в среднем от 3 до 8 литров масла — отсюда и разница в цене, и так при использовании одного и того же масла, один человек может заплатить почти втрое больше, чем другой водитель.

Можно отметить, что некоторые производители автомобилей рекомендуют замену масла каждые 5 000 — 10 000 км, а другие — реже, что также влияет на стоимость в долгосрочной перспективе.

Еще помните, что известные бренды масла, такие как Mobil, Castrol, Total, могут стоить дороже по сравнению с менее известными марками, но автомобилисты отмечают, что в некоторых случаях они действительно обеспечивают лучшие характеристики.

В любом случае, при выборе СТО и масла важно ориентироваться не только на цену, но и на качество. Ищите выгодные предложения, сравнивайте, консультируйтесь. Но помните: в вопросах технического обслуживания автомобилей особенно актуально правило «скупой платит дважды». Экономия сегодня может обернуться серьезными расходами завтра.

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