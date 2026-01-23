Сколько стоит услуга суррогатного материнства в Казахстане

Ежегодно в Казахстане рождается 130 детей с помощью суррогатных матерей

Несмотря на неоднозначное отношение общества к суррогатному материнству, для многих семей это единственная возможность стать родителями. Точное количество семей, воспользовавшихся услугами суррогатных матерей в Казахстане, неизвестно, поскольку эта информация относится к конфиденциальной. Однако высокий спрос подтверждается статистикой профильных ассоциаций.

По данным Ассоциации репродуктивной медицины Казахстана, сегодня в стране действует около 30 клиник, предоставляющих услуги суррогатного материнства. В год они проводят в среднем 330 программ, эффективность которых составляет около 40%. В результате ежегодно в Казахстане рождается порядка 130 детей с помощью суррогатных матерей.

Однако данная услуга обходится недешево. В Казахстане не предусмотрена государственная квота на суррогатное материнство. Государством финансируется лишь программа экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Поэтому пары, решившиеся воспользоваться услугами суррогатной матери, должны быть готовы к значительным расходам.

Кто решается стать суррогатной матерью

Чаще всего суррогатными матерями становятся женщины, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации. Среди них встречаются и женщины с высшим образованием.

— В основном это женщины, столкнувшиеся с жилищными проблемами. Они выбирают этот путь, чтобы погасить долги, кредиты или накопить на первоначальный взнос за жилье. Поэтому зачастую это вынужденное решение, — рассказала руководитель центра суррогатного материнства «Болашақ» Дамира Бекбергенова.

Какие требования предъявляются к суррогатной матери

Порядок суррогатного материнства прописан в девятой главе Кодекса «О браке и семье». По словам врача-репродуктолога клиники «Экомед» Ислама Ергалиева, согласно закону, суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от 20 до 35 лет, имеющая как минимум одного собственного ребенка.

— Суррогатные матери проходят предварительный отбор на уровне агентства: сдают IQ-тест, проходят обследование на все инфекции. Затем в клинике проводится ультразвуковое исследование. Только при нормальных показателях женщина допускается к программе, — пояснил врач.

Он также отметил, что к услугам суррогатной матери могут прибегать только пары с четкими медицинскими показаниями.

— Это случаи отсутствия матки, тяжелые врожденные или приобретенные патологии, удаление матки. В ряде ситуаций, особенно после нескольких неудачных попыток ЭКО или привычного невынашивания беременности, суррогатное материнство остается единственным способом генетически родить ребенка, — пояснил специалист.

Важно подчеркнуть, что ребенок не имеет генетической связи с суррогатной матерью.

— Это ребенок биологических родителей, так как используются половые клетки супругов. В отдельных случаях одна из клеток может быть донорской, но вторая обязательно принадлежит одному из родителей. После оплодотворения в лабораторных условиях эмбрион переносится в матку суррогатной матери, — объяснил Ислам Ергалиев.

От личного опыта — к агентству

Манара Байгожина три года назад воспользовалась услугами суррогатной матери по медицинским показаниям. После рождения первого ребенка она долго не могла забеременеть, несколько попыток ЭКО оказались безрезультатными. В итоге три года назад в ее семье с помощью суррогатной матери родились близнецы Арлан и Тайыр.

После личного опыта Манара Байгожина открыла агентство суррогатного материнства. По ее словам, ежемесячно туда обращается около 10 пар.

— В 2021 году мы сами нашли суррогатную мать, заключили нотариальный договор и прошли программу ЭКО. Это полностью биологические дети. Я смотрю на своих сыновей и вижу в них черты своих родителей. Это реальная возможность стать родителями с помощью медицины, — говорит она.

По ее словам, в агентство обращаются и иностранцы.

— Казахстанцам повезло, потому что у нас эта услуга разрешена законом. Во многих странах она полностью запрещена. Поэтому Казахстан стал страной возможностей и для иностранцев, — отмечает Байгожина.

Условия и обязанности во время беременности

Руководитель центра «Болашақ» Дамира Бекбергенова рассказала, какие условия создаются для суррогатных матерей во время беременности.

— Все требования оговариваются заранее и фиксируются в договоре между биологическими родителями и женщиной, который заверяется нотариально, — пояснила она.

По ее словам, за время практики не было ни одного случая эмоциональной привязанности суррогатной матери к ребенку.

— После родов ребенка передают родителям. Некоторые женщины могут даже покормить малыша, но никаких прав на него они не имеют. Они воспринимают этот процесс как работу, — говорит специалист.

В договоре прописываются все условия, включая форс-мажорные обстоятельства. Например, в случае выкидыша суррогатная мать получает оговоренную компенсацию.

Однако за крупными суммами стоят серьезные физические нагрузки, социальное давление и эмоциональный стресс.

— В Казахстане установлены одни из самых низких расценок на услуги суррогатных матерей. Дешевле — только в Малайзии, на Филиппинах и в странах Африки. На мой взгляд, это очень тяжелый труд, который должен оплачиваться соответствующим образом, — считает Бекбергенова.

Цена, ограничения и выбор

Стоимость услуг суррогатной матери ежегодно меняется и зависит от ряда факторов. По словам Дамиры Бекбергеновой, если заказчики — граждане Казахстана, услуги суррогатной матери без опыта начинаются от пяти млн тенге, а с опытом — до семи млн тенге.

— Если биологические родители не предоставляют жилье, суррогатной матери выплачивается около 300 тысяч тенге в месяц. Однако если предоставляют жилье, эта сумма может быть меньше. После родов на восстановление здоровья выплачивается 400–500 тысяч тенге. При кесаревом сечении компенсация начинается от одного миллиона тенге, а при рождении двойни — превышает 1,5 миллиона тенге, — рассказала она.

По данным аналитиков Ranking.kz, полная стоимость программы суррогатного материнства в Казахстане составляет от 9,8 до 15,5 млн тенге (21,8–34,4 тыс. долларов США). В Европе эта услуга значительно дороже: в Чехии — 65–85 тыс. долларов, в Бельгии — 54–65 тыс., в Дании — 50–60 тыс. долларов. В России стоимость услуг суррогатной матери достигает 60 тыс. долларов США.

Кроме того, отношение к данной практике в разных странах мира отличается. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения признает суррогатное материнство как вспомогательный репродуктивный метод, во многих развитых странах оно законодательно запрещено. В частности, суррогатное материнство не разрешено во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Китае и Швеции.

В Индии эта услуга только начинает развиваться. Однако суррогатные матери в стране не оказывают услуги гражданам государств, где суррогатное материнство запрещено законом. В Казахстане суррогатное материнство также не одобряется с религиозной точки зрения.

— Во-первых, между мужчиной и суррогатной матерью отсутствует брак. Во-вторых, женская утроба не является дозволенным объектом купли-продажи. В рамках этого метода половые клетки могут не принадлежать одной супружеской паре, а даже если и принадлежат, матка все равно принадлежит постороннему человеку. Поэтому ислам не одобряет такую практику, — отметил Нурлан кажы Асанов.

Тем не менее, поскольку Казахстан является светским государством, данный процесс регулируется не нормами шариата, а Конституцией и законодательством страны. В любом случае люди редко решаются на помощь суррогатной матери или на выполнение этой услуги без серьезных оснований. Как правило, за таким выбором стоят сложные социальные или медицинские причины.