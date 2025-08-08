РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:12, 07 Август 2025 | GMT +5

    Сколько стоит собрать ребенка в школу в Акмолинской области

    Во сколько сегодня акмолинским родителям обойдется базовый школьный комплект, включающий форму и канцелярию, выяснял корреспондент агентства Kazinform.

    школьники День знаний 1 сентября оқушылар Білім күні 1 қыркүйек
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Буквально несколько недель осталось до начала нового учебного года, и родители активно начали подготовку своих детей к 1 сентября. Выясним, во сколько сегодня обойдется покупка школьной формы и канцелярии в Акмолинской области.

    Форма: цена и качество

    Сегодня казахстанский рынок предлагает огромный выбор школьной формы. Тут есть все: от скромной классики до экстравагантных рубашек и сарафанов с рюшами. Главное – выдержать белые и синие тона, а в остальном производитель старается сделать форму максимально привлекающей внимание, чтобы хотя бы из-за этого выбор пал именно на нее.

    школьная одежда
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Как правило, на стоимость влияют производитель и качество предлагаемых изделий. Самый доступный вариант - продукция, завезенная из соседнего Кыргызстана. Такие комплекты часто продаются в небольших магазинах с демократичными ценами. Одежда казахстанских брендов стоит гораздо дороже. Итак, расценки на одежду для школьников на рынке Акмолинской области:

    Блузка для девочки – 6750-15900 тг

    Юбка - 7800-10400 тг

    Брюки для девочки – 8500-12000 тг

    Туфли для девочки - 5600 -17300 тг

    Кроссовки - 4400 – 9300 тг

    Рубашка для мальчика - 3900-7950 тг

    Брюки – 4500- 10000 тг

    Пиджак - 12400 -21750 тг

    Туфли для мальчика - 6000-8000 тг

    Спортивный костюм – 13000 -26000 тг

    Таким образом, полный комплект одежды для девочки в школу обойдется по минимуму около 45 тысяч, для мальчика – около 40 тысяч. При этом мы не учитывали футболки, колготки, нижнее белье, носки и т.д.

    рюкзак
    Фото: Freepik

    Рюкзак и пенал

    Здесь все тоже зависит от выбора покупателя. Мы нашли рюкзаки от 5600 до 11000 тенге. С анатомической спинкой, конечно, стоят дороже, чем обычные.

    Сумку для сменной обуви в среднем можно купить от 1500 до 3000 тенге. Пеналы тоже бывают разные – с обилием отделов, с встроенной игрушкой pop it, с изображенным любимым персонажем… В среднем они обойдутся акмолинцам от 800 до 3000 тенге.

    Итого при покупке по минимальным ценам в этом блоке можно уложиться в среднем в 8 тысяч тенге.

    школьные принадлежности
    Фото: Alex P, Pexels

    Канцелярия

    Ну и, конечно, канцелярия. Наверное, это самый дешевый раздел в подготовке школьника.

    Тетради - от 30 тг за штуку,

    Карандаши и ручки - от 45 тг.

    Картон и цветная бумага - от 400 тг,

    Пластилин - от 800 тг,

    Альбомы - от 300 тг и выше.

    В общей сложности если брать все по минимальным ценам, то можно уложиться в 5 тысяч тенге (опять-таки мы не учли линейки, ластик, точилку, обложки, цветные карандаши, кисточки и т.д.)

    Вывод

    В общем, если исходить из самых экономичных вариантов, то на сборы одного школьника в Акмолинской области потребуется не менее 55-60 тысяч тенге. Если же выбирать форму и канцелярию подороже, то сумма может расти до бесконечности.

    В многодетных семьях расходы еще больше. Ситуацию спасают «наследуемые» вещи.

    Между тем, в Министерстве просвещения РК озвучили, что в преддверии 2025–2026 учебного года по всей стране ведется подготовка школьников в рамках Фонда «Всеобуч».

    - Средства перечисляются на картсчета родителей, что позволяет им самостоятельно купить школьную форму, обувь и канцтовары. В 2025 году минимальный размер помощи составляет 46 228 тенге на одного ребенка, - пояснили в ведомстве.

    Вот только на те самые 46 228 тенге в Акмолинской области собрать школьника получится с натяжкой.

    Впрочем, каждый родитель сам определяет, сколько он готов потратить на школьный гардероб и принадлежности. Главное - чтобы ребенку новые вещи доставляли комфорт.

    Напомним, ранее сообщалось, что полмиллиона казахстанских школьников получат поддержку к началу учебного года. 

    Теги:
    Дети Образование Цены и тарифы школа
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают