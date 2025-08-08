Сколько стоит собрать ребенка в школу в Акмолинской области

Буквально несколько недель осталось до начала нового учебного года, и родители активно начали подготовку своих детей к 1 сентября. Выясним, во сколько сегодня обойдется покупка школьной формы и канцелярии в Акмолинской области.

Форма: цена и качество

Сегодня казахстанский рынок предлагает огромный выбор школьной формы. Тут есть все: от скромной классики до экстравагантных рубашек и сарафанов с рюшами. Главное – выдержать белые и синие тона, а в остальном производитель старается сделать форму максимально привлекающей внимание, чтобы хотя бы из-за этого выбор пал именно на нее.

Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

Как правило, на стоимость влияют производитель и качество предлагаемых изделий. Самый доступный вариант - продукция, завезенная из соседнего Кыргызстана. Такие комплекты часто продаются в небольших магазинах с демократичными ценами. Одежда казахстанских брендов стоит гораздо дороже. Итак, расценки на одежду для школьников на рынке Акмолинской области:

Блузка для девочки – 6750-15900 тг

Юбка - 7800-10400 тг

Брюки для девочки – 8500-12000 тг

Туфли для девочки - 5600 -17300 тг

Кроссовки - 4400 – 9300 тг

Рубашка для мальчика - 3900-7950 тг

Брюки – 4500- 10000 тг

Пиджак - 12400 -21750 тг

Туфли для мальчика - 6000-8000 тг

Спортивный костюм – 13000 -26000 тг

Таким образом, полный комплект одежды для девочки в школу обойдется по минимуму около 45 тысяч, для мальчика – около 40 тысяч. При этом мы не учитывали футболки, колготки, нижнее белье, носки и т.д.

Фото: Freepik

Рюкзак и пенал

Здесь все тоже зависит от выбора покупателя. Мы нашли рюкзаки от 5600 до 11000 тенге. С анатомической спинкой, конечно, стоят дороже, чем обычные.

Сумку для сменной обуви в среднем можно купить от 1500 до 3000 тенге. Пеналы тоже бывают разные – с обилием отделов, с встроенной игрушкой pop it, с изображенным любимым персонажем… В среднем они обойдутся акмолинцам от 800 до 3000 тенге.

Итого при покупке по минимальным ценам в этом блоке можно уложиться в среднем в 8 тысяч тенге.

Фото: Alex P, Pexels

Канцелярия

Ну и, конечно, канцелярия. Наверное, это самый дешевый раздел в подготовке школьника.

Тетради - от 30 тг за штуку,

Карандаши и ручки - от 45 тг.

Картон и цветная бумага - от 400 тг,

Пластилин - от 800 тг,

Альбомы - от 300 тг и выше.

В общей сложности если брать все по минимальным ценам, то можно уложиться в 5 тысяч тенге (опять-таки мы не учли линейки, ластик, точилку, обложки, цветные карандаши, кисточки и т.д.)

Вывод

В общем, если исходить из самых экономичных вариантов, то на сборы одного школьника в Акмолинской области потребуется не менее 55-60 тысяч тенге. Если же выбирать форму и канцелярию подороже, то сумма может расти до бесконечности.

В многодетных семьях расходы еще больше. Ситуацию спасают «наследуемые» вещи.

Между тем, в Министерстве просвещения РК озвучили, что в преддверии 2025–2026 учебного года по всей стране ведется подготовка школьников в рамках Фонда «Всеобуч».

- Средства перечисляются на картсчета родителей, что позволяет им самостоятельно купить школьную форму, обувь и канцтовары. В 2025 году минимальный размер помощи составляет 46 228 тенге на одного ребенка, - пояснили в ведомстве.

Вот только на те самые 46 228 тенге в Акмолинской области собрать школьника получится с натяжкой.

Впрочем, каждый родитель сам определяет, сколько он готов потратить на школьный гардероб и принадлежности. Главное - чтобы ребенку новые вещи доставляли комфорт.

Напомним, ранее сообщалось, что полмиллиона казахстанских школьников получат поддержку к началу учебного года.