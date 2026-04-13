Сколько стоит огород в 2026 году в Костанайской области и есть ли в этом выгода

Вопрос в цене

Рынки региона предлагают достаточно широкий выбор рассад, саженцев, семян. Хоть и для большинства рассад время еще ранее, некоторые торговые точки уже начали выставлять ее на продажу. Например, рассада цветов варьируется в среднем от 200 до 900 тенге за растение. Петунии — один из самых популярных вариантов — обходятся в 300–900 тенге за штуку. Астры и хризантемы стоят в пределах 300–1200 тенге, лобелия, алиссум и анютины глазки — 200–900 тенге. В среднем одно декоративное растение обходится дачникам в 500–600 тенге. Рассада роз начинается от 500-800 тенге за куст.

Овощная рассада, помидоры и перцы стоят 150–500 тенге за штуку, огурцы — 250–400 тенге, капуста — 200–400 тенге. Зелень (салат, петрушка, руккола) продается в диапазоне 100–300 тенге за пучок или кассету. Лук стоит 200-500 тенге.

Саженцы ягод и кустарников также пользуются спросом. Клубника стоит 350–700 тенге за куст, смородина — 800–1500 тенге. Плодовые деревья обходятся значительно дороже: яблоня и груша — от 1200 до 3000 тенге, абрикос — от 1500 до 3500 тенге за саженец.

Еще в статью расходов входят семена. Обычные семена овощей стоят 200–800 тенге за пакет, цветочные — 150–600 тенге. Профессиональные гибриды могут достигать начинания от 1000–1500 тенге и могут достигать 4000-5000 тенге за пакетик.

Помимо этого, дачники несут расходы на базовые материалы. Мешок грунта объемом 50 литров в среднем стоит 4500–5500 тенге. Садовый инвентарь также требует вложений: лопаты — до 3000 до 10000 тенге, укрывной материал — до 5000 тенге, средства для обработки растений — до 2000-3000 тенге за препарат. Крупные покупки, такие как теплицы, обходятся в 150–165 тысяч тенге, мини-парники — от 15000 тенге.

Дачные взносы (если ты являешься собственником) находятся в диапазоне 15-20 тысяч тенге.

Суммируя минимальные стартовые расходы, базовый набор дачника для огорода (семена, грунт, тара, простые удобрения) обойдется примерно в 10–15 тысяч тенге. Однако при расширении посадок и регулярных покупках средств защиты, инвентаря и материалов сезонные расходы могут достигать 50–200 тысяч тенге и выше.

Особенности дачного сезона в Костанайской области

По словам дачницы Татьяны Файль, которая занимается огородом с 2020 года, выращивание овощей и цветов — это не столько способ сэкономить, сколько хобби.

— В сезон многим, конечно, проще купить все на рынке, но это не интересно. Я выращиваю почти все сама и покупаю в основном только саженцы деревьев и кустарников. В этом году заметила, что они подорожали. Например, гортензии несколько лет назад стоили около 10 тысяч тенге, в прошлом году — порядка 12 тысяч тенге. При этом заметно подорожали семена — особенно качественные. Например, петунии одного производителя стоят уже около 2100–2200 тенге за упаковку, но на выбор есть и более доступные варианты, — говорит она.

Плюс, на постоянной основе повторяются каждый год одни и те же вложения — это грунт, емкости для рассады, обновление инвентаря и обработка растений.

— Удобрения и инвентарь обычно остаются с прошлых лет, но цветы требуют постоянной подкормки. Хорошие удобрения стоят около 2000 тенге, есть и более бюджетные варианты — до 1000 тенге. Также постоянно нужны тары для рассады, укрывной материал, шпагат, дуги. Покупаем в садовом магазине средства от вредителей и болезней. Плюс расходы на воду, различные мелочи, членские взносы в дачном обществе, — отмечает дачница.

При этом, по ее мнению, выращивание отдельных культур остается выгодным.

— Помидоры, перцы, баклажаны есть смысл выращивать самим. Я замораживаю урожай, и зимой не нужно покупать овощи — это удобно и экономит деньги. Если посчитать и сравнить сколько за зиму можно потратить на овощи с магазина, выгода будет очевидной, — добавила она.

Особенностью Костанайской области она называет короткий сезон.

— Мы стараемся сеять раньше и обязательно используем укрывной материал. Заморозки могут быть даже в мае, и без защиты можно потерять урожай, — дополняет девушка.

Огород в 2026 году — это уже не только способ сэкономить. При росте цен на материалы и рассаду он требует вложений, но при этом остается популярным за счет качества продукции и личной вовлеченности.

Позволит ли апрель своевременно начать дачный сезон в Костанайской области — читайте здесь.

О выгоде содержания дачных участков в Павлодарской области, Kazinform писал накануне.