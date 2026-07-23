Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

Национальный банк установил стоимость одного грамма золота на 23 июля на уровне 61 925,12 тенге.

За неделю драгоценный металл подорожал на 1105,98 тенге — 16 июля один грамм золота стоил 60 819,14 тенге.

На мировом рынке золото в четверг немного подешевело после достижения двухнедельного максимума. Спотовая цена снизилась на 0,2% — до 4 122,49 доллара за тройскую унцию. Августовские фьючерсы в США подешевели на 0,6%, до 4 125,30 доллара.

По данным Всемирного совета по золоту, первая половина 2026 года стала для рынка особенно волатильной.

С начала года золото более 12 раз обновляло исторический максимум и в конце января достигло рекордных 5405 долларов за унцию. Однако в июне цена опускалась до 4002 долларов, в результате чего снижение с начала года составило 7%, а средняя волатильность выросла до 30%.

Основными факторами стали геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, изменение позиций инвесторов и фиксация прибыли после роста котировок.