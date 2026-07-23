Сколько стоит один грамм золота в Казахстане
Стоимость драгоценного металла в Казахстане за последнюю неделю выросла, передает корреспондент агентства Kazinform.
Национальный банк установил стоимость одного грамма золота на 23 июля на уровне 61 925,12 тенге.
За неделю драгоценный металл подорожал на 1105,98 тенге — 16 июля один грамм золота стоил 60 819,14 тенге.
На мировом рынке золото в четверг немного подешевело после достижения двухнедельного максимума. Спотовая цена снизилась на 0,2% — до 4 122,49 доллара за тройскую унцию. Августовские фьючерсы в США подешевели на 0,6%, до 4 125,30 доллара.
По данным Всемирного совета по золоту, первая половина 2026 года стала для рынка особенно волатильной.
С начала года золото более 12 раз обновляло исторический максимум и в конце января достигло рекордных 5405 долларов за унцию. Однако в июне цена опускалась до 4002 долларов, в результате чего снижение с начала года составило 7%, а средняя волатильность выросла до 30%.
Основными факторами стали геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, изменение позиций инвесторов и фиксация прибыли после роста котировок.