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    Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

    Цена на драгоценный металл снизилась за неделю, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Золото может подорожать до $6000 — прогноз аналитиков
    Фото: me.smenet.org

    По данным Национального банка, стоимость одного грамма золота на 11 июня составила 68 192,25 тенге.

    Неделей ранее драгоценный металл оценивался в 71 725,49 тенге.

    Таким образом, за неделю цена золота снизилась на 3 533,24 тенге.

    На мировом рынке спотовая цена золота составляла 4 077,39 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки опускались до минимального уровня с ноября прошлого года.

    Цена Золото Экономика
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор