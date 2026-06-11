Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

Цена на драгоценный металл снизилась за неделю, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Национального банка, стоимость одного грамма золота на 11 июня составила 68 192,25 тенге.

Неделей ранее драгоценный металл оценивался в 71 725,49 тенге.

Таким образом, за неделю цена золота снизилась на 3 533,24 тенге.

На мировом рынке спотовая цена золота составляла 4 077,39 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки опускались до минимального уровня с ноября прошлого года.