Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

Цена за один грамма золота в Казахстане за неделю выросла более чем на три тысячи тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

По состоянию на 15 мая цена золота составила 71 481,36 тенге за грамм, следует из данных Национального банка.

Для сравнения, 7 мая стоимость драгоценного металла находилась на уровне 68 086,45 тенге.

Таким образом, более чем за неделю золото подорожало примерно на 3,4 тысячи тенге за грамм.

На мировых рынках при этом наблюдается снижение цен на золото. Стоимость драгоценного металла опустилась до недельного минимума на фоне роста цен на нефть, усиления инфляционных ожиданий и повышения доходности американских гособлигаций.

Спотовое золото 15 мая подешевело на 1,5% — до 4 579,19 доллара за унцию. С начала недели металл потерял почти 3% стоимости.