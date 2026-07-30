Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

По данным Национального банка, по состоянию на утро 30 июля стоимость одного грамма золота составила 61 889,33 теңге.

Неделей ранее один грамм золота стоил 61 925,12 теңге. Таким образом, цена снизилась на 35,79 теңге.

По данным Всемирного совета по золоту, в первой половине 2026 года рынок отличался высокой волатильностью. В январе золото более 12 раз обновляло исторический максимум и достигло 5 405 долларов за тройскую унцию, однако к июню цена снизилась до 4 002 долларов.

Во организации отмечают, что во второй половине года динамика цен будет зависеть от геополитической ситуации, процентных ставок и настроений инвесторов.

При сохранении текущих условий золото может торговаться в пределах 5% от уровня около 4100 долларов за унцию до конца года.