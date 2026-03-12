Сколько стоит один грамм золота в Казахстане

По данным Национального банка на утро 12 марта, стоимость одного грамма золота составляет 81 774.20.

На прошлой неделе цена драгметалла была 84 355.16 тенге.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке после ударов США и Израиля по Ирану выросли цены на золото, которое традиционно рассматривается инвесторами как защитный актив.

По данным рынков, 2 марта спотовая цена на золото увеличилась на 0,4% — до 5297,31 доллара за унцию, частично скорректировавшись после фиксации прибыли, поскольку ранее в ходе торгов рост превышал 2%. Ранее, 29 января, стоимость металла достигала рекордного уровня — 5594,82 доллара за унцию.

Как сообщалось ранее, Казахстан стал вторым в мире по закупкам золота на фоне мирового роста цен. В 2025 году Казахстан приобрел 57 тонн золота и занял второе место в мире по объему покупок.

При этом Казахстан за шесть лет оказался в списке крупнейших продавцов, чистое сокращение составило 44,4 тонны.

В 2022-2024 годах Национальный банк продал 118,3 тонны золота для поддержания ликвидности и диверсификации резервов. В 2025 году политика изменилась – на фоне рекордных цен и геополитической турбулентности страна вернулась к накоплению.