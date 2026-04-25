Сколько стоит месяц жизни в Караганде

По данным департамента статистики, на 7 апреля 2026 года средняя заработная плата в Караганде составила 290 243 тенге. Однако даже при таком уровне дохода значительная часть средств уходит на повседневные нужды.

— Среднемесячная номинальная заработная плата по региону демонстрирует стабильную динамику роста. При этом структура расходов домохозяйств по-прежнему остается ориентированной на базовые потребности, прежде всего, продукты питания и оплату услуг, — сообщили в департаменте статистики.

Мы попробовали посчитать самые минимальные пороги расходов.

Основная статья расходов — питание. В среднем один житель тратит на продукты и моющие средства около 163 тысяч тенге в месяц — это более половины дохода. К этой сумме добавляются коммунальные платежи — от 20 до 50 тысяч тенге в зависимости от сезона и площади жилья.

Отдельной строкой идут транспортные расходы. При использовании общественного транспорта в месяц уходит порядка 5–7 тысяч тенге. Если же человек пользуется личным автомобилем, затраты увеличиваются до 20–30 тысяч тенге.

Мобильная связь обходится в среднем в 3–6 тысяч тенге. Небольшая, на первый взгляд, статья расходов также влияет на общий баланс бюджета.

Дополняют картину так называемые непредвиденные траты — походы в гости, небольшие развлечения или бытовые расходы. В среднем на это уходит еще как минимум от 20 до 50 тысяч тенге.

Таким образом, даже при базовых расчетах ежемесячные расходы могут достигать 211 тысяч тенге, а при более высоких — превышать 300 тысяч. И это при условии, что у человека уже есть собственное жилье.

Если же квартира находится в ипотеке или жилье арендуется, финансовая нагрузка возрастает кратно. В среднем такие расходы составляют еще 150–200 тысяч тенге ежемесячно, что фактически «съедает» всю среднюю зарплату и выводит бюджет в минус.

Жители города подтверждают эту тенденцию.

— Если честно, откладывать почти не получается. Зарплата вроде бы неплохая, но после продуктов, коммуналки и прочих расходов остается совсем немного. А если бы еще пришлось платить за квартиру, вообще не понимаю, как выкручиваться, — делится карагандинец Ильяс Оспанов.

Другой горожанин рассказывает, что вынужден работать сразу на двух работах, чтобы закрывать ипотеку.

— У меня ежемесячный платеж по ипотеке 195 тысяч тенге. Одна работа этого просто не покрывает, поэтому беру вторую. Фактически живу в режиме «работа-дом», иначе не вытянуть. На себя и отдых денег почти не остается, — говорит Ерлан Омаров.

Схожую нагрузку ощущают и семьи с детьми. Семейная пара Алиевых, воспитывающая двоих школьников, отмечает, что значительная часть бюджета уходит именно на потребности детей.

— Примерно 40% нашей ежемесячной зарплаты уходит на детей — это кружки, секции, школьные расходы, одежда и дополнительные занятия. Иногда приходится выбирать между необходимым и тем, что хотелось бы дать детям, — рассказывает семья.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация характерна не только для Караганды, но и для большинства регионов: рост доходов сопровождается увеличением цен, из-за чего фактическая покупательная способность остается ограниченной.

В итоге средняя зарплата формально позволяет закрыть базовые потребности лишь при наличии собственного жилья. В противном случае говорить о финансовой устойчивости и тем более о накоплениях большинству горожан пока не приходится.

Ранее сообщалось, что по данным Бюро национальной статистики, в Казахстане медианная заработная плата по итогам четвертого квартала 2025 года составила 339 912 тенге.