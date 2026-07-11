Сколько стоит килограмм мяса в Атырау: цены на рынке сегодня

В Атырауской области цены на мясо существенно не изменились. По данным специалистов, ситуация на региональном рынке остается стабильной, а за уровнем цен ежедневно проводится мониторинг, передает корреспондент Kazinform.

Согласно информации департамента торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области, в регионе говяжья грудинка продается по цене 3500-3700 тенге за килограмм, а говядина из бедренной части — в пределах 3800-4100 тенге за килограмм. Стоимость килограмма конины составляет 3800-4000 тенге, а баранина продается по 3000-3500 тенге за килограмм.

Как отмечают специалисты департамента, значительного роста цен на социально значимые продовольственные товары не зафиксировано. Стоимость отдельных видов продукции может временно меняться в зависимости от сезонных особенностей и логистических затрат.

Для обеспечения стабильности цен в регионе ежедневно проводится мониторинг, а контрольная работа осуществляется совместно с местными исполнительными органами. С начала года в отношении 86 субъектов предпринимательства, необоснованно превысивших установленную законодательством торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях были составлены административные протоколы и наложены штрафы.

По словам главного специалиста департамента торговли и защиты прав потребителей по Атырауской области Азамата Алибаева, запасов мяса в регионе достаточно, а его поставки осуществляются стабильно.

— Ежедневно на пунктах убоя скота в городе в среднем забивают 60 голов крупного рогатого скота, 10-20 голов лошадей и 15-20 голов овец. Скот в основном поставляется из Западно-Казахстанской области, а также из Кызылкогинского, Курмангазинского и Махамбетского районов Атырауской области. В целом цены на мясо в регионе сохраняются на стабильном уровне, — сказал Азамат Алибаев.

По информации специалиста, жители региона чаще всего приобретают мясо по доступным ценам на коммунальных рынках «Дина» и «Сарайшык». Мониторинг цен и в дальнейшем будет регулярно продолжаться.

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