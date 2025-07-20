Сколько стоит химчистка в разных городах Казахстана

Услуги химчистки, несмотря на наличие домашней бытовой техники, все также пользуются популярностью. В основном люди обновляют верхнюю одежду, платья и костюмы со сложной фурнитурой. Стоимость – всегда разная, формируется от ткани, степени загрязнения и наличия дополнительных услуг в виде глажки, отпаривания и так далее.

В химчистках Атырау цены оказались наиболее выгодными по сравнению с другими регионами Казахстана. Из повседневной одежды: рубашки стоят 1100 тенге, футболки, майки и топы – 900 тенге. Платья – от 2100 (повседневные) до 4700 (вечерние), свадебные – от 8500 до 17 000 тенге. Костюмы — от 4000 до 5000 тенге, спортивные – 2700. Спецодежда – 4600–6000 тенге. Куртки стоят от 2750 тенге: обычные – от 2750, утеплённые – 3300, с мехом – 4400. Пальто обойдётся от 4600 до 7000 тенге, в зависимости от утеплителя и отделки. Дублёнки из искусственного материала стоят от 8000 до 13000 тенге, натуральные – 13000–20000. Шубы из искусственного меха – 4600–6900, из натурального – 11500–17000 тенге.

Сравнительно недорого рынок предлагает услуги в Павлодаре: например, обновление рубашек/футболок обходится от 1000 до 2000 тенге. За платье придется заплатить от 3000 до 6000 тенге, в зависимости от фасона и ткани. Свадебные платья стоят дороже – от 7000 до 15000 тенге. Чистка классического костюма обходится в среднем от 2000 до 3000 тенге. За куртки берут от 3000 до 5000 тенге, за дубленки – от 3600 до 5000 тенге. Цена на шубы зависит от материала и длины изделия. Шубы из натурального меха стоят до 10000 тенге, за изделия из искусственного меха просят от 3500 до 5000 тенге.

В Кокшетау в химчистках принимают верхнюю одежду и текстиль по следующим расценкам. Рубашки, кофты и футболки обойдутся 1500 тенге за единицу. Мужской костюм-двойка – от 5000 тенге, женский – от 6000. Повседневные платья чистят за 4500 тенге, вечерние – от 8000. Куртки стоят от 6000 до 8000 тенге, весенние модели – около 3500 тенге, пуховики – от 4500 до 5000 тенге. Шубы и дубленки принимают из экоматериалов, цена – от 8000 до 12000 тенге.

В Петропавловске стоимость химчистки на отдельные позиции схожа, но есть и отличия. Куртки стоят от 6000 тенге, детские – от 4000. Искусственные дублёнки – 6000–7000 тенге, пальто и шубы из искусственного меха – 7000–8000 тенге. Классический костюм – 6000–7000 тенге, рубашка или футболка – 1500 тенге. Чистка платьев варьируется от 5000 до 20000 тенге в зависимости от сложности и типа – например, свадебные стоят дороже всего.

В Шымкенте стоимость услуг варьируется в зависимости от вида одежды и ее особенностей. Рубашки и футболки стоят от 1800 до 2200 тенге, а костюмы – от 4800 до 5000 тенге. Платья обойдутся в пределах 3000–6500 тенге, свадебные платья – от 4000 до 10 000 тенге, в том числе со шлейфом. Чистка курток обходится от 4800 тенге, если изделие с утеплителем – цена поднимается до 5000–6000 тенге. Пальто принимают по цене от 4300 до 6000 тенге. Шубы из натурального меха стоят дороже – от 7500 до 9000 тенге, в зависимости от длины и состояния.

Актюбинцам услуги обходятся по следующим ценам: футболки и рубашки – от 2000 тенге. Платья – от 5000 до 9000 тенге, свадебные – до 28000. Мужские костюмы чистят за 6000–7000 тенге. Спецодежда стоит от 9000 до 15 000 тенге. Цены на верхнюю одежду и текстиль варьируется в широком диапазоне. Чистка шуб стоит от 12000 до 25000 тенге, дублёнок – от 15000 до 20000. Куртки – 7000–9000 тенге, пальто – 6000–7000.

Сдержанные цены в химчистках Актау. Рубашки и футболки стоят 2000–2500 тенге. Чистка костюмов, в том числе спортивных, – 4000–4500 тенге. Платья – от 5000 до 7000 тенге, свадебные – от 10000 до 20000. Куртки и дублёнки в Актау стоят от 5000 тенге. Пальто и шубы из искусственного меха – по 5000–7000 тенге. Шубы из натурального меха – от 13000 до 15000. Спецодежду чистят за 5000–7000 тенге.

Доступными услуги остаются в Таразе. Например футболки и рубашки стоят 2000-3000 тенге за изделие, костюм-двойка стоит 5000–7000 тенге, платья – от 3000 до 9000. Чистка шуб обойдется от 9000 до 12000 тенге, дубленок – от 7000 до 11000, курток – от 3000 до 10000 тенге.

Для жителей Усть-Каменогорска костюм-двойка стоит от 7500 тенге, платье – от 5000 тенге, футболки – от 2000 тенге. Верхняя одежда: шубы – от 14000 тенге, дублёнки – от 15000. Куртки в зависимости от материала – от 6800 до 9000 тенге.

В химчистках Алматы обновление футболок обойдётся от 2100 до 3200 тенге, рубашек – от 2300 до 5000 тенге. Костюм стоит от 6500 до 7300 тенге, отдельно привести в порядок, например, пиджак – от 5000. Платья в химчистке оцениваются от 4700 тенге, вечерние – от 6200 до 8200, свадебные – от 14 000 до 23 000 тенге в зависимости от сложности. Пальто чистят за 8200 тенге. Куртки – от 4700 до 10 400 тенге, особенно если имеются меховые вставки. Дублёнки из натуральных материалов – от 16000 до 25000 тенге. Цена на шубы также зависит от материала: изделия из искусственного меха стоят около 10 000 тенге, из натурального – от 12200 до 29200 тенге. Более высокая цена касается изделий из норки и шиншиллы.

Аналогичные расценки в Конаеве: чистка куртки начинается от 4800 тенге, зимней куртки из синтетических материалов — от 5000 тенге. Шубы из натурального меха принимаются по цене от 7500 тенге и выше. Из легкой одежды: футболка стоит 2100 тенге, легкое платье – от 2700. Костюм-двойка – от 3200 тенге, вечернее платье – от 6000. Свадебные наряды могут стоить в пределах 25000 тенге (в зависимости от фурнитуры).

Жителям Туркестана, желающим привести в порядок гардероб, следует учитывать, что демисезонную куртку можно сдать в химчистку от 3200 тенге, зимнюю синтетическую куртку – от 3900 тенге, а пуховик с натуральным наполнителем обойдется от 4100 тенге. Цены на верхнюю одежду из более деликатных и дорогих материалов заметно выше. Например, чистка шубы из искусственного меха (сухая обработка) начинается от 7500 тенге, а кожаной куртки – от 7800 тенге. Что касается повседневной и нарядной одежды, стоимость также варьируется. За чистку короткого платья попросят около 2 700 тенге, костюма (двойки) – 3200 тенге, а вечернего платья – от 6000 тенге. Футболки принимают в химчистку от 2500 тенге.

В Уральске услуги химчистки доступны по сравнительно низким ценам. Так, шубу из обычного меха можно почистить от 9950 тенге, тогда как чистка шубы из искусственного меха обойдется от 4790 тенге. Куртки принимают в химчистку по цене от 3000 тенге. Чистка футболок и рубашек стоит от 3000 тенге за штуку. Столько же – от 3000 тенге – придётся заплатить за чистку платья или костюма, но если изделие окажется со сложной фурнитурой, цена может вырасти до 10000-15000 тенге.

Аналогичная картина и в Кызылорде. Постирать футболку и рубашку обойдётся от 3800 тенге. Шубы принимают по цене 14200 тенге. Куртки с наполнителем – 6500 тенге. Стоимость химчистки костюма составляет 6700 тенге, пиджака – 5500 тенге.

В Семее стоимость химчистки остаётся в среднем ценовом диапазоне по стране. Рубашки и футболки – от 2500 до 3000 тенге. Платья – от 4990 тенге, вечерние – 10990, свадебные – от 16990 тенге. Костюмы чистят от 6000 до 8000 тенге, а карнавальные – около 11000 тенге. Чистка пальто обходится от 7490 до 10990 тенге. Куртки, включая лыжные модели и пуховики, стоят от 4490 до 6990 тенге. Дублёнки – от 8990 до 12990 тенге. Шубы из натурального меха принимаются по цене от 10990 до 22990 тенге.

В Караганде и Жезказгане стоимость услуг химчистки зависит от типа и материала одежды. Так, дублёнка из натуральной кожи будет стоить от 10000 до 15000 тенге, а дублёнка из искусственных материалов – от 6000 до 8000 тенге. Чистка шубы из искусственного меха также стоит 6 000–8000 тенге, тогда как за натуральную шубу придётся заплатить от 10000 до 16000 тенге. Куртки принимают в химчистку по цене от 6000 до 12000 тенге, пальто – в пределах 6000–8000 тенге. Чистка костюма (двойки) обойдётся в 6000–7000 тенге, рубашки и футболки – около 2500 тенге. Повседневные платья стоят от 5000 до 8000 тенге, вечерние – от 6000 до 10000 тенге, а свадебные – от 10000 до 18000 тенге.

Для жителей Талдыкоргана цена вписывается в диапазон, чуть выше среднего. Так, шубу – будь то из натурального или искусственного меха – можно почистить по цене от 12000 до 15000 тенге. Чистка дублёнки обойдётся в пределах 10000 до 14000 тенге. Куртки на пуху или синтепоне принимают в химчистку от 6000 до 9000 тенге. За стирку и обработку рубашек, блузок или футболок придётся заплатить от 2500 до 3500 тенге. Повседневное платье стоит почистить от 4000 до 6000 тенге, а костюм-двойку – от 5500 до 6500 тенге.

Выше среднего планка по цене у Костаная: чистка шуб обойдётся например от 17000 до 20000 тенге. Зимние куртки принимают по цене от 10800 до 17000 тенге, дублёнки – от 10000 до 17000 тенге. Футболку можно сдать в химчистку за 3300 тенге. Повседневные платья стоят от 5600 до 8000 тенге, а чистка костюма – от 7000 до 8000 тенге.

В химчистках Астаны установлены одни из самых высоких цен на услуги по сравнению с другими регионами. Чистка рубашек начинается от 2500 тенге, футболок – от 2700 тенге, а изделия из шёлка или с отделкой стоят дороже – до 5000 тенге. Простое платье обойдётся от 6900 тенге, вечернее – от 8500 до 9900, а свадебное — от 20000 до 35000 тенге. Костюмы чистят по цене от 6000 до 8200 тенге, пиджаки – от 4500 до 7000. Лыжный костюм обойдётся примерно в 10000 тенге.Цены на верхнюю одежду варьируются в широком диапазоне. Куртки стоят от 5700 до 12000 тенге, пальто – от 8000 до 11 000, дублёнки – от 10000 до 12000 тенге. Шубы из искусственного меха обойдутся в 10000–12000 тенге, а из натурального – от 15000 тенге и выше.

Фото: Kazinform

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