Сколько средств потратили на преобразование Минцифры в Министерство ИИ в Казахстане

По его словам, бюджетные средства на переименование не выделялись.

— Штат не раздувался, более того, он наоборот уменьшается. Потому что некоторые функции передаются в другое министерство — вопрос инноваций. Поэтому здесь никаких определенных расходов не было, — сказал Мадиев в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 18 сентября Президент РК постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования РК.