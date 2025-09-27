РУ
    19:17, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Сколько средств потратили на преобразование Минцифры в Министерство ИИ в Казахстане

    Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев прокомментировал вопрос преобразования ведомства в Министерство ИИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Правительство РК

    По его словам, бюджетные средства на переименование не выделялись.

    — Штат не раздувался, более того, он наоборот уменьшается. Потому что некоторые функции передаются в другое министерство — вопрос инноваций. Поэтому здесь никаких определенных расходов не было, — сказал Мадиев в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, 18 сентября Президент РК постановил реорганизовать Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности путем его преобразования в Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития с передачей функций и полномочий по инновационной деятельности в Министерство науки и высшего образования РК.

    Данира Искакова
