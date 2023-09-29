РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 29 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Сколько средств потрачено Казахстаном на тяжбы со Стати за 13 лет – ответ Минюста

    Сколько средств потрачено Казахстаном на тяжбы со Стати за 13 лет – ответ Минюста
    Фото: МИА «Казинформ».

    Министр юстиции РК Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал информацию о том, что Казахстан потратил около 1 млрд долларов на тяжбы страны и предпринимателем Анатолием Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    - Ни о каком миллиарде долларов речи нет, это недостоверная информация. Для нас дело Стати не такое огромное, не нужно его раздувать – это обычный арбитражный спор. По сути рядовое дело, которое мы ведем, у нас несколько таких дел. По расходам: эти деньги у нас каждый год закладываются в бюджете, они предусматриваются в республиканском бюджете. Решение принимается Парламентом в открытом порядке и в этом плане закрытости информации нет, - сказал Азамат Ескараев на брифинге в СЦК.

    По его словам, работа в этом направлении ведется, но конкретную сумму трат на тяжбы министр не назвал.

    - Что касается перспектив, нами работа ведется, мы проводим работу и в порядке уголовного преследования в порядке юрисдикций. Само дело затянулось в США, в странах Европы, мы по всем этим юрисдикциям работу проводим, в уголовном порядке в некоторых странах тоже пытаемся его преследовать. Результат я конкретно сейчас не могу сказать, но мы в этом ключе работаем, - заключил глава Минюста.

    Теги:
    Минюст
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:34
    Президент РК дал поручение министру юстиции по реализации закона о возврате активов
    Сегодня, 17:33
    Лжеработодатель оформил 4 кредита на жителя Актюбинской области
    Сегодня, 17:16
    Касым-Жомарт Токаев: Казахстан - за расширение связей со странами Африки
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!