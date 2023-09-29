Сколько средств потрачено Казахстаном на тяжбы со Стати за 13 лет – ответ Минюста

Министр юстиции РК Азамат Ескараев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал информацию о том, что Казахстан потратил около 1 млрд долларов на тяжбы страны и предпринимателем Анатолием Стати, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Ни о каком миллиарде долларов речи нет, это недостоверная информация. Для нас дело Стати не такое огромное, не нужно его раздувать – это обычный арбитражный спор. По сути рядовое дело, которое мы ведем, у нас несколько таких дел. По расходам: эти деньги у нас каждый год закладываются в бюджете, они предусматриваются в республиканском бюджете. Решение принимается Парламентом в открытом порядке и в этом плане закрытости информации нет, - сказал Азамат Ескараев на брифинге в СЦК.

По его словам, работа в этом направлении ведется, но конкретную сумму трат на тяжбы министр не назвал.