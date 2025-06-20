Сколько средств должны вернуть казахстанские банки государству

С начала 2023 года по май 2025 года четыре банка осуществили досрочный и частичный возврат средств государственной поддержки на общую сумму 409,6 млрд тенге, в том числе:

АО «Народный Банк Казахстана» в полном объеме погасил свои обязательства перед государством на сумму 250 млрд тенге (в 2023г. - 68,4 млрд тенге и в 2024г. - 181,6 млрд тенге);

АО «Jusan Bank» в 2024 году досрочно выкупил у “Самрук-Казына” выпущенные субординированные облигаций размере 100 млрд тенге;

АО «Банк «Bank RBK» и АО «Банк ЦентрКредит» осуществили частичный досрочный возврат государственных средств на общую сумму 59,6 млрд тенге (в том числе Bank RBK - 29,6 млрд тенге и БЦК - 30 млрд тенге).

В настоящее время пять банков имеют на балансах государственные средства в размере 1,4 трлн тенге, предоставленные для обеспечения финансовой устойчивости или оздоровления, среди них:

АО «Банк ЦентрКредит» - 30 млрд тенге;

АО «Евразийский банк» - 150 млрд тенге;

АО «Банк «Bank RBK» - 214,1 млрд тенге;

АО «Jusan Bank» - 1 000,2 млрд тенге;

АО «Nurbank» - 46,8 млрд тенге.

Напомним, что недавно Jusan Bank прошёл ребрендинг и теперь называется Alatau City Bank. В пресс-службе банка заверили, что смена названия не повлияет на его обязательства перед государством.

Также, как отметили в АРРФР, средства, выделенные в рамках господдержки, возвращаются банками в соответствии с условиями заключённых договоров.

Мы обратились в Казахстанский фонд устойчивости с запросом о графике погашения этих средств. Однако нам сообщили, что эта информация относится к категории с ограниченным доступом, и в её предоставлении было отказано.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев призвал банки вернуть принадлежащие государству средства. Он напомнил, что с 2017 по 2020 год ряду крупных банков на условиях солидарной ответственности их акционеров была оказана государственная поддержка, в том числе за счёт Нацфонда, сроком на 15 лет.

В Нацбанке Казахстана сообщили, что будут принимать меры по стимулированию банков к возврату госпомощи.