Jusan Bank поменял название на Alatau City Bank

Как сообщили в пресс-службе банка юридически наименование изменится со дня его государственной перерегистрации.

— Все текущие обязательства Банка перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не влияет на работу сервисов и продуктов, — говорится в сообщении.

Ранее стала известна сумма сделки по продаже 9% доли Jusan bank в АО «Казахтелеком» в декабре 2024 года.

Напомним, что 9 апреля 2024 года в банке сообщили, АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) досрочно выкупил у АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге.