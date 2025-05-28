14:14, 28 Май 2025 | GMT +5
Jusan Bank поменял название на Alatau City Bank
Соответствующие изменения внесены решением годового общего собрания акционеров 15 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе банка юридически наименование изменится со дня его государственной перерегистрации.
— Все текущие обязательства Банка перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не влияет на работу сервисов и продуктов, — говорится в сообщении.
Ранее стала известна сумма сделки по продаже 9% доли Jusan bank в АО «Казахтелеком» в декабре 2024 года.
Напомним, что 9 апреля 2024 года в банке сообщили, АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) досрочно выкупил у АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге.