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    14:14, 28 Май 2025 | GMT +5

    Jusan Bank поменял название на Alatau City Bank

    Соответствующие изменения внесены решением годового общего собрания акционеров 15 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Alatau City Bank
    Фото: Alatau City Bank

    Как сообщили в пресс-службе банка юридически наименование изменится со дня его государственной перерегистрации.

    — Все текущие обязательства Банка перед государством, клиентами и партнерами остаются неизменными, ребрендинг не влияет на работу сервисов и продуктов, — говорится в сообщении.

    Ранее стала известна сумма сделки по продаже 9% доли Jusan bank в АО «Казахтелеком» в декабре 2024 года. 

    Напомним, что 9 апреля 2024 года в банке сообщили, АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) досрочно выкупил у АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге.

    Теги:
    Банки
    Адель Харламова
    Адель Харламова
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