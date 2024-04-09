РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:50, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Долг платежом красен. Jusan bank досрочно вернул 100 млрд тенге государству

    жусан банк
    Фото: QAZAQ ASSOCIATION OF MINORITY SHAREHOLDERS

    Jusan bank досрочно вернул 100 млрд тенге государственной помощи, выкупив обратно собственные облигации у «Самрук-Казына», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В банке сообщили, что 9 апреля 2024 года АО «First Heartland Jusan Bank» (Jusan Bank) досрочно выкупил у АО «Фонд национального благосостояния „Самрук-Казына“ выпуск субординированных облигаций на 100 млрд тенге.

    — С момента возврата Jusan Bank в казахстанскую юрисдикцию в середине 2023 года в банке проведена большая работа по совершенствованию бизнес-процессов, оптимизации расходов, повышению эффективности и прибыльности бизнеса. Весь этот комплекс работ позволил банку как финансово устойчивому и социально-ответственному казахстанскому институту, надежному партнеру государства осуществить досрочный возврат части государственной помощи, — заявил председатель Совета директоров Jusan Bank Галимжан Есенов.

    Напомним, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на 3 апреля 2024 года государственная поддержка сохранялась в шести банках Jusan bank, Bank RBK, Halyk bank, «Банк ЦентрКредит» (БЦК), «Евразийский банк» и «Нурбанк» на общую сумму 1,7 трлн тенге.

    В агентстве отметили, что государственной поддержкой признаются обязательства банка по вкладам, облигациям, займам, размещенным, приобретенным или предоставленным банку с использованием средств государственного бюджета, Национального фонда, Национального банка и (или) его дочерних организаций, в том числе через субъекты квазигосударственного сектора для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления банка.

    Позже Банк ЦентрКредит прокомментировал информацию по госпомощи. В компании заявили, что получили одну из самых наименьших сумм среди других БВУ — 60 млрд тенге в рамках программы оздоровления со сроком возврата в ноябре 2032 года.

    8 апреля 2024 года Halyk bank сообщил, что досрочно погасил задолженность перед государством в размере 250 млрд тенге, полученных в рамках господдержки. Председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова отметила, что сам Halyk bank напрямую не получал государственной поддержки. Деньги выделялись для БТА и «Казкомерцбанка» в рамках их спасения в 2015 году.

    Теги:
    Финансы Бизнес Банки Финансы и бюджет
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!