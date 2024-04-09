Самый совестливый банк Казахстана: Halyk bank досрочно вернул 250 млрд тенге государству

Halyk bank объявил, что досрочно погасил задолженность перед государством в размере 250 млрд тенге, полученных в рамках господдержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель правления Halyk bank Умут Шаяхметова отметила, что сам Halyk bank напрямую не получал государственной поддержки. Деньги выделялись для БТА и «Казкомерцбанка» в рамках их спасения в 2015 году.

— На тот момент это был очень правильный сценарий: «Казкоммерцбанк» был самым крупным банком в системе, и его краха государство не могло допустить. Halyk Bank выполнил свою миссию, став стратегическим инвестором. Рынок был стабилизирован, и самое главное — депозиторы, как физические лица, а их миллионы, так и юридические лица — не пострадали, — отметила Умут Шаяхметова.

В 2023 году Halyk bank вернул часть государственной помощи, полученной «Казкоммерцбанком» в виде депозита АО «Казахстанский фонд устойчивости» в 2015 году, а 8 апреля 2024 года — погасил остаток задолженности. При этом по договору 250 млрд тенге должны быть погашены только в 2037 году.

Напомним, что, по данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, на 3 апреля 2024 года государственная поддержка сохранялась в шести банках Jusan bank, Bank RBK, Halyk bank, «Банк ЦентрКредит» (БЦК), «Евразийский банк» и «Нурбанк» на общую сумму 1,7 трлн тенге.

В агентстве отметили, что государственной поддержкой признаются обязательства банка по вкладам, облигациям, займам, размещенным, приобретенным или предоставленным банку с использованием средств государственного бюджета, Национального фонда, Национального банка и (или) его дочерних организаций, в том числе через субъекты квазигосударственного сектора для обеспечения финансовой устойчивости и (или) оздоровления банка.

Позже Банк ЦентрКредит прокомментировал информацию по госпомощи. В компании заявили, что получили одну из самых наименьших сумм среди других БВУ — 60 млрд тенге в рамках программы оздоровления со сроком возврата в ноябре 2032 года.



