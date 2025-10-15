Сколько семей в Костанайской области получают АСП

— На 1 октября 2025 года АСП назначена 1 677 семьям (по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество получателей АСП уменьшилось на 533 семьи или 24,1%). Ежемесячная дополнительная выплата детям от 1 года до 6 лет из числа получателей АСП назначена 2 119 ребенку, — говорится в сообщении.

Из числа трудоспособных получателей АСП в активные меры занятости вовлечены 361 человек или 100% от нуждающихся в трудоустройстве.

— Вместе с тем, по решениям районных и городских местных представительных органов отдельным категориям нуждающихся граждан оказывается социальная помощь из местного бюджета. Всего мерами социальной поддержки охвачены более 11 000 человек в т. ч. лица с инвалидностью, малообеспеченные семьи, лица с социально-значимыми заболеваниями, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, труженики тыла, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, — подчеркивают в акимате.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили хищения 13 млн тенге при оформлении АСП.