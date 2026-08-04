Сколько раз в год может сдать кровь один донор

В Казахстане установлены определенные требования, касающиеся частоты сдачи крови гражданами, желающими стать донорами. Об этом сообщил Научно-производственный центр трансфузиологии в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

Как сообщила руководитель отдела по связям и сотрудничеству с общественностью Центра Алма Демеуова, частота сдачи донором крови или ее компонентов устанавливается в зависимости от состояния здоровья каждого гражданина.

— В соответствии с действующими требованиями Республики Казахстан, периодичность сдачи донором крови или ее компонентов устанавливается в зависимости от состояния его здоровья, результатов медицинского обследования и вида сдаваемого компонента крови. Соответственно, полнокровные мужчины могут сдавать до шести раз в год, женщины до четырех раз в год. Тромбоциты специальным аппаратным методом можно сдавать один раз в две недели, — сказала А. Демеуова.

Перед каждой донацией донор в обязательном порядке проходит медицинское обследование.

— В соответствии с заключением проверки, врач оценивает состояние здоровья донора и дает разрешение на сдачу крови или ее компонентов. Таким образом, частота донорства оценивается персонально в зависимости от показателей здоровья каждого человека, — отметила Алма Демеуова.

Ранее сообщалось, что за последние 10 лет в Казахстане кровь сдали более 1,6 млн человек.