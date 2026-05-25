Сколько психиатров и психологов работает в Казахстане
По состоянию на 1 января 2026 года в системе службы охраны психического здоровья в Казахстане работают 756 врачей-психиатров, включая 90 специалистов детского профиля. Таковы данные Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным Министерства здравоохранения, наряду с врачами-психиатрами в системе охраны психического здоровья также задействованы психотерапевты и специалисты психологического профиля, которые обеспечивают комплексную помощь пациентам с психическими расстройствами.
В ведомстве отмечают, что распределение кадровых ресурсов осуществляется с учетом региональных особенностей. При этом потребность в отдельных категориях специалистов сохраняется, особенно в быстрорастущих и отдаленных регионах страны.
Для укрепления кадрового потенциала в системе психического здоровья Министерство здравоохранения реализует комплекс мер, включая подготовку и повышение квалификации специалистов, а также расширение мер социальной поддержки для привлечения медицинских кадров в регионы.
