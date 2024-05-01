Сколько представителей некоренного населения проживает в Казахстане

В Бюро национальной статистики назвали количество представителей проживающих на территории РК этносов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Из всех этносов, за исключением казахов и русских, узбеки — единственные, кто перешагивает полумиллионную отметку. На 1 января 2024 года их численность составляла 660,6 тысяч человек. Ближе всех к узбекам расположились украинцы (375,9 тысяч), уйгуры (301,6 тысяч), немцы (224,3 тысячи) и татары (219,2 тысячи). Во всех остальных случаях счет на сотни тысяч не идет, — сообщают в бюро.

Азербайджанцев лишь немногим больше, чем корейцев — 152,8 тысяч против 120,3 тысячи человек. Не так уж далеко друг от друга ушли турки (90 тысяч), дунгане (83,9 тысяч) и белорусы (75 тысяч). А вот таджиков и курдов почти поровну — 55,9 тысяч и 50,3 тысяч человек соответственно. То же самое, даже с меньшей натяжкой, можно сказать о чеченцах (34,7 тысяч) и поляках (34,6 тысяч).

Незначительное преобладание женщин в общей численности этноса — в целом распространенное явление. Однако из общего ряда явно выбиваются азербайджанцы, в случае которых перевес находится на стороне мужчин — 51,5% против 48,5%.

Кстати, напомним, что почти каждый пятый брак в Казахстане — межнациональный.

Представители почти всех основных этносов селу предпочитают город. Исключение представляют собой лишь турки, дунгане, таджики, курды и каракалпаки.

Наиболее однородными по национальному составу являются Кызылординская, Атырауская и Мангистауская области. В каждой из них казахи формируют свыше 90% от общей численности населения. При этом в среднем по стране соответствующая доля составляет 71%.

За год численность казахов увеличилась на 254,4 тысяч человек, до 14,2 млн. Таким образом они внесли основной вклад в общий прирост населения, который составил 267 тысяч человек. Среди остальных этносов отличились узбеки (+17,2 тысячи), уйгуры (+4,4 тысяч), азербайджанцы (+2,4 тысяч) и таджики (+2,4 тысяч).