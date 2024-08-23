Сколько потратили на подготовку волонтеров к V Всемирным играм кочевников

Руководитель отдела по работе с волонтерами, дирекции по подготовке и проведению Игр кочевников Бакдаулет Жандилдаев заверил, что на подготовку 1300 волонтеров ушло не более 5 миллионов тенге. Их обучение проходило в три этапа, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время заключительного этапа обучающего семинара для координаторов и тимлидеров-волонтеров Всемирных игр кочевников на территории Nazarbayev University Жандилдаев сообщил, что тщательный отбор кандидатов начался еще в январе этого года. Из 4000 тысяч заявок были приняты только 1300 человек. Все они прошли три этапа подготовки и познакомились с самими видами игр, их историей и непосредственными задачами во время соревнований. На все подготовительные мероприятия было потрачено не более 5 миллионов тенге.

- Мы отбирали волонтеров от 16 лет, со знанием языков и опытом в волонтерстве. Такие несложные критерии мы строили, чтобы отобрать лучших. Поступило много заявок и желаний. Они и сейчас поступают, но у нас отбор уже закончен, — отметил он.

Жандилдаев подчеркнул, что все эти добровольцы решили помочь в организации мероприятия на бесплатной основе. Им предоставят экипировку и питание во время проведения Игр. Общественный проезд в Астане также будет бесплатным. Всего волонтеры будут работать по 16 функциональным направлениям деятельности.

- Это начиная от встречи проводов гостей, команд, делегаций, их сопровождения. Работа в гостиницах, где будут проживать наши гости и спортсмены. Помощь судьям, работа в этноауле - на объектах в основном будет. И будут еще волонтеры транспорта, питания, отдела безопасности, которые будут помогать организаторам в момент проведения игр, — подчеркнул он.

Фото: Джакишева Ралина/ Kazinform

Один из таких волонтеров 18-летний координатор в отделе спорта Бауыржан Кайратов. В беседе с корреспондентом Kazinform он признался, что их лично готовят уже целый месяц. Ранее он работал волонтером в ЮНИСЕФ и ему предложили стать координатором Игр кочевников. В его подчинении находятся 30 человек.

- Наша главная обязанность – это организовать спортсменов во время Игр кочевников. Предоставление воды, экипировки, отдела, где они будут готовиться к этим играм, — уточнил он.

Кайратов пояснил, что их проинструктировали по поводу питания и, несмотря на то, что пока не выдана вся экипировка, им разрешили ее увидеть.

Напомним, в рамках крупнейших в мире соревнований по национальным видам спорта, столица Казахстана готовится принять около 100 тысяч туристов из регионов страны и мира.

В городе ведутся работы по ремонту дорог и спортивных объектов.

Ранее сообщалось, что общая сумма призовых на V Всемирных играх кочевников составит 253 млн тенге. По каждому виду спорта они будут индивидуальными. В командных видах — это, прежде всего, кокпар и кок-бору. Команда-победитель получит 10 млн тенге, второе место — 6 млн тенге, бронзовый призер — 4 млн тенге.

Национальную сборную будут представлять 200 спортсменов.