Сколько потратил Казахстан на эвакуацию своих граждан из Ближнего Востока

Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве. По его словам, изначально планировалось вывезти около четырех тысяч человек, однако в ходе эвакуации число нуждающихся в помощи граждан выросло более чем до 10 тысяч.

Государство уже компенсировало часть расходов авиакомпаний.

— Вы же знаете, что часть пассажиров, которые там находились, они купили на эти авиакомпании обратные билеты, то есть их услуги авиакомпаниям были частично оплачены. Соответственно, мы доплачивали какую-то часть, риски страховые, плюс мы должны были доставить часть граждан из Дубая в близлежащие страны, где обстановка была более спокойной, — рассказал министр.

Напомним, 14 марта была завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 275 гражданина РК.