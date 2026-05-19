Сколько потратил Казахстан на эвакуацию своих граждан из Ближнего Востока
Казахстан направил порядка четырех миллионов долларов на эвакуацию своих граждан из стран Ближнего Востока, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев на брифинге в Правительстве. По его словам, изначально планировалось вывезти около четырех тысяч человек, однако в ходе эвакуации число нуждающихся в помощи граждан выросло более чем до 10 тысяч.
Государство уже компенсировало часть расходов авиакомпаний.
— Вы же знаете, что часть пассажиров, которые там находились, они купили на эти авиакомпании обратные билеты, то есть их услуги авиакомпаниям были частично оплачены. Соответственно, мы доплачивали какую-то часть, риски страховые, плюс мы должны были доставить часть граждан из Дубая в близлежащие страны, где обстановка была более спокойной, — рассказал министр.
Напомним, 14 марта была завершена эвакуация граждан Казахстана из Ближневосточного региона. В общей сложности в Казахстан возвращены 10 275 гражданина РК.