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    18:49, 06 Май 2025 | GMT +5

    Сколько объектов адаптированы для лиц с инвалидностью в Алматинской области

    Для обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в Алматинской области проведена полная адаптация 775 объектов социальной инфраструктуры, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство труда и соцзащиты населения.

    Сколько объектов адаптировано для лиц с инвалидностью в Алматинской области
    Фото: Министерство труда и соцзащиты населения

    Сейчас реализуются Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы, Дорожная карта партии «Аманат» на 2023–2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.

    В Дорожной карте партии «Amanat» в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 42 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов.

    В 2023 году — 20% объектов на Карте, в 2024 — 40%, в 2025 — 60%, в 2026 — 80%, в 2027 — 100%. На сегодня по стране полностью адаптировано 22 980 объектов.

    До конца 2024 года в Алматинской области было запланировано провести адаптацию на 330 объектах, план регионом перевыполнен, адаптация проведена на 775 объектах.

    Так, из 775 объектов в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

    • объекты здравоохранения — 142;
    • объекты образования — 413;
    • объекты культуры –106;
    • государственные и квазигосударственные организации –103;
    • объекты спорта — 10;
    • объекты социальной защиты — 1.

    — В целом по городу улучшаются условия для лиц с инвалидностью и создаются все удобства. Собственники объектов стараются привести их в соответствие со строительными нормами. Многие предприниматели и государственные учреждения дорабатывают входные группы с учетом жалоб и предложений. При посещении городской библиотеки г. Конаев в 1 микрорайоне был приятно поражен уровнем доступности учреждения, — поделился житель г. Конаев Кайрат Азырбай, имеющий инвалидность первой группы.

    Кроме того, в рамках государственного контроля департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Алматинской области с начала 2025 года проведено 4 проверки в рамках профилактического контроля. По итогам проверок выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.

    Необходимо подчеркнуть, что при проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.

    Ранее сообщалось, какие объекты адаптировали для лиц с инвалидностью в Карагандинской области.

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Регионы Казахстана Лица с инвалидностью Алматинская область Благоустройство Инклюзия
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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