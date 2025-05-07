Сколько объектов адаптированы для лиц с инвалидностью в Алматинской области

Сейчас реализуются Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025–2030 годы, Дорожная карта партии «Аманат» на 2023–2027 годы и проект «Халықпен бірге», разработанный по поручению Главы государства.

В Дорожной карте партии «Amanat» в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 42 тыс. объектов, включенных в Интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов.

В 2023 году — 20% объектов на Карте, в 2024 — 40%, в 2025 — 60%, в 2026 — 80%, в 2027 — 100%. На сегодня по стране полностью адаптировано 22 980 объектов.

До конца 2024 года в Алматинской области было запланировано провести адаптацию на 330 объектах, план регионом перевыполнен, адаптация проведена на 775 объектах.

Так, из 775 объектов в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:

объекты здравоохранения — 142;

объекты образования — 413;

объекты культуры –106;

государственные и квазигосударственные организации –103;

объекты спорта — 10;

объекты социальной защиты — 1.

— В целом по городу улучшаются условия для лиц с инвалидностью и создаются все удобства. Собственники объектов стараются привести их в соответствие со строительными нормами. Многие предприниматели и государственные учреждения дорабатывают входные группы с учетом жалоб и предложений. При посещении городской библиотеки г. Конаев в 1 микрорайоне был приятно поражен уровнем доступности учреждения, — поделился житель г. Конаев Кайрат Азырбай, имеющий инвалидность первой группы.

Кроме того, в рамках государственного контроля департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Алматинской области с начала 2025 года проведено 4 проверки в рамках профилактического контроля. По итогам проверок выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений.

Необходимо подчеркнуть, что при проведении профилактического контроля собственникам объектов при первичном выявлении нарушений выдаются только предписания об их устранении без привлечения к административной ответственности. В случае неисполнения предписания в установленные сроки накладывается штраф.

Ранее сообщалось, какие объекты адаптировали для лиц с инвалидностью в Карагандинской области.