Сколько новых учителей придут в школы Казахстана и как решают нехватку кадров

Каждый второй педагог, которого планируют принять на работу в государственные организации образования Казахстана в новом учебном году, будет молодым специалистом. В Министерстве просвещения рассказали Kazinform, сколько новых учителей ждут школы и какие меры принимаются для привлечения кадров.

В ответе на запрос Kazinform в ведомстве сообщили, что в 2026-2027 учебном году регионы планируют принять на работу 11 435 педагогов. Из них 5741 человек, или 50,2%, будут молодыми специалистами.

Прием учителей проводится на конкурсной основе с учетом квалификационных требований и оценки документов кандидатов. Для претендентов, которые еще не имеют педагогического стажа, одним из критериев отбора становятся результаты сертификации.

Как молодых учителей привлекают в школы

Один из способов привлечь молодых специалистов — упростить им трудоустройство. Выпускники, которые учились по госзаказу, окончили вуз со средним баллом не ниже 3,33 GPA и прошли сертификацию, могут устроиться педагогом без конкурса.

Для тех, кто готов работать в селе, предусмотрена дополнительная поддержка. По проекту «С дипломом в село» молодые специалисты в 2026 году могут получить подъемное пособие в размере 432 500 теңге (100 МРП), а также бюджетный кредит на покупку или строительство жилья под 1% годовых на срок до 15 лет — до 10,8 млн теңге (2500 МРП) в районных центрах и до 8,6 млн теңге (2000 МРП) в других селах.

Одновременно Минпросвещения вместе с акиматами ежедневно отслеживает свободные места и трудоустройство учителей через Национальную образовательную базу данных. Еще один инструмент — целевая подготовка будущих педагогов за счет государственного образовательного заказа.

При этом обновление кадров остается актуальным и из-за возраста части действующих педагогов. Сейчас пенсионного возраста достигли 16 729 учителей — около 4% от их общего числа. Из них 14 846 — женщины и 1 883 — мужчины.

Какая нагрузка ждет учителей

На одну ставку школьного учителя приходится 16 часов учебной нагрузки в неделю. Если в школе остаются вакансии, педагог может взять дополнительную нагрузку, однако она не должна превышать полутора ставок — 24 часов в неделю.

Сколько часов в среднем фактически будут работать учителя в новом учебном году, станет известно после того, как школы завершат комплектование штата и утвердят тарификационные списки.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области не хватает 396 педагогов к учебному году.