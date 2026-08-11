Актюбинской области не хватает 396 педагогов к учебному году

Педагоги требуются в школах областного центра и всех районов. Вместе с тем для сохранения сельских школ ведется работа по переселению семей из города в село, передает корреспондент Kazinform.

В акимате Актюбинской области обсудили вопросы подготовки к 2026-2027 учебному году. По словам руководителя областного управления образования Булбул Кузембаевой, на сегодняшний день ведется строительство 15 школ на 7 120 мест, а также IT-хаба и специального детского сада. До начала учебного года планируется открыть семь новых школ общей вместимостью 5 030 мест и ввести в эксплуатацию дополнительное здание средней школы № 8 и школы-гимназии имени Д. Конаева. В частности, школы откроются в микрорайоне Алтын Орда города Актобе, в жилых массивах Юго-Запад-2 и Шилисай-1. Также будут введены в эксплуатацию школы в селе Ащысай Мугалжарского района, в селах Кенкияк и Шубаркудук Темирского района, в селе Кенсахара Мартукского района.

— На сегодня в школах области не хватает 396 педагогов. Такая потребность существует во всех районах и в городе Актобе. В этом году педагогические специальности вузов окончили 1 362 выпускника, колледжи — 605 выпускников. Среди них 31 выпускник обучался по гранту. Это учителя математики, физики, химии и начальных классов, и они трудоустроятся в школы области. Для остальных выпускников в период с 10 по 14 августа организуются ярмарки вакансий, — сказала Булбул Кузембаева.

В настоящее время в области продолжаются работы по капитальному ремонту в 10 организациях образования. На эти цели выделено 3,2 миллиарда теңге. Для 31 школы комплектуются 60 современных кабинетов, предназначенных для предметов химия, физика, биология, STEM и робототехника. На их приобретение было выделено 556 миллионов теңге. На покупку учебников предусмотрено 1,2 миллиарда теңге.

— В прошлом году 115 семей переселились из города в 61 село и были обеспечены жильем, получили помощь в ведении хозяйства, им была оказана поддержка в трудоустройстве. В результате количество учащихся в сельских школах увеличилось на 244 ребенка. В новом учебном году в школах области будут получать знания более 194 тысяч учащихся. В первый класс планируется принять 20 234 ребенка. На сегодняшний день документы сдали 17 413 детей. Прием документов продолжится до 31 августа, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Напомним, в Актобе строительство нового здания при трехсменной школе затянулось на четыре года.