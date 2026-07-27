Сколько нефти, угля и бензина произвели за полгода в Казахстане

Бюро национальной статистики представило отчет об отгрузке и остатках продукции на промышленных предприятиях Казахстана по итогам января-июня 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Статистика отражает объемы производства и реализации продукции в добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетике, металлургии, нефтепереработке, пищевой отрасли и машиностроении.

По данным БНС, за шесть месяцев в стране добыто 53,6 млн тонн угля, 39,6 млн тонн нефти и 12,8 млрд кубометров природного газа. Также произведено 16,7 млн тонн железной руды, 76,3 млн тонн медной руды, 19,3 млн тонн золотосодержащей и 3,5 млн тонн хромовой руды.

В пищевой промышленности за отчетный период выпущено более 33 тыс. тонн мяса птицы, 27,2 тыс. тонн колбасных изделий, почти 365 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла, 123 тыс. тонн сахара и 42,6 тыс. тонн кондитерских изделий. Производство пива превысило 306 млн литров, а безалкогольных напитков — 1,6 млрд литров.

Нефтеперерабатывающие предприятия изготовили более 3 млн тонн автомобильного бензина и дизельного топлива в совокупности. Кроме того, в стране произведено более 1,2 млн тонн серной кислоты и около 217 тыс. тонн азотных удобрений.

В строительной отрасли выпуск портландцемента составил почти 6,9 млн тонн, товарного бетона — 6,7 млн тонн. Металлургические предприятия произвели 900 тыс. тонн феррохрома, почти 232 тыс. тонн рафинированной меди, 33,6 тонны аффинированного золота и более 306 тонн аффинированного серебра.

Общий объем выработки электроэнергии в Казахстане за январь–июнь достиг 61,6 млрд кВт.ч. Лидером по производству стала Павлодарская область, где произведено 24,7 млрд кВт.ч. Также за отчетный период в стране выработано 52,7 тыс. Гкал тепловой энергии.

О том, какие отрасли обеспечат рост экономики Казахстана, читайте в материале.