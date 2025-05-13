Сколько молоди ценных видов рыб было выпущено в водоемы Казахстана

Как сообщили в Комитете рыбного хозяйства, для искусственного воспроизводства государственными предприятиями в рыбохозяйственные водоемы Жайык-Каспийского, Есильского и Арал-Сырдарьинского бассейна было выпущено 49,9 млн штук молоди ценных видов рыб (осетровых — 1 млн штук, карповых — 12,42 млн штук, сиговых — 36,45 млн штук).

Вместе с тем за счет средств республиканского бюджета рыбоводными предприятиями в 2024 году в водоемы Арало-Сырдарьинского, Есильского, Балхаш-Алакольского, Нура-Сарысусского и Зайсан-Ертисского бассейнов выращено и выпущено 3,9 млн штук молоди ценных видов рыб (сеголеток карпа — 2,02 млн штук, сеголеток белого амура — 1,44 млн штук, сеголеток толстолобика — 0,465 тыс. штук).

Кроме того, за счет местного бюджета в водоемы Есильского, Балхаш-Алакольского, Нура-Сарысусского и Зайсан-Ертисского бассейнов выпущено 24,2 млн штук молоди ценных видов рыб (личинки пеляди — 23,7 млн штук, сеголетки карпа — 0,219 тыс. штук, сеголетки белого амура — 0,029 тыс. штук, сеголетки толстолобика — 0,004 тыс. штук, годовик толстолобика — 0,028 тыс. штук, годовик белого амура — 0,029 тыс. штук, годовик осетра — 0,128 тыс. штук, двухлетка белого амура — 0,043).

По итогам 2024 года объем рынка рыбной продукции составил 94,6 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого объема 45,2 тыс. тонн приходится на вылов из естественных водоемов, а 18,2 тыс. тонн — на продукцию, выращенную в рыбоводных хозяйствах. Экспорт рыбной продукции составил 23,4 тыс. тонн.

Переработкой рыбы занимаются 72 предприятия, из которых 20 поставляют продукцию в страны Европейского Союза. Более 50 наименований казахстанской рыбной продукции экспортируется в 21 страну мира.

За 3 месяца текущего года в Кызылординской области выловлено 1493,7 тонн рыбы, из них 93% приходится на Малое Аральское море.