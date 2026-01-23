РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:39, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Сколько МЧС заплатило за Tesla Cybertruck

    В конце прошлого года в Алматы была замечена Tesla Cybertruck с символикой МЧС Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сколько МЧС заплатило за Tesla Cybertruck
    Фото: grandcar.kz

    Договор о приобретении данного электрокара опубликован на портале госзакупок. Согласно документам, ДЧС Алматы заказал у ТОО Zharyq «оперативно-легковой автомобиль» Tesla Cybertruck.

    Сумма контракта составила 127,5 миллиона тенге.

    — Оперативно-легковой автомобиль Tesla Cybertruck предназначен для быстрого прибытия к месту чрезвычайной ситуации должностных лиц и оперативных служб, проведения первичной разведки, координации действий сил и средств, а также оперативного реагирования на месте происшествия, — говорится в документе.

    Автомобиль будет использоваться для следующих задач:

    • доставка руководства и специалистов к месту происшествия;
    • первичный осмотр ситуации, в том числе в труднодоступных районах;
    • координация работы спасателей, пожарных и медиков;
    • перевозка оборудования и небольших грузов (до 1000 кг);
    • патрулирование и быстрая реакция в сложных и труднодоступных местах.

    Ранее сообщалось о том, что в Казахстане упростили порядок осуществления госзакупок. 

