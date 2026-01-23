Сколько МЧС заплатило за Tesla Cybertruck

Договор о приобретении данного электрокара опубликован на портале госзакупок. Согласно документам, ДЧС Алматы заказал у ТОО Zharyq «оперативно-легковой автомобиль» Tesla Cybertruck.

Сумма контракта составила 127,5 миллиона тенге.

— Оперативно-легковой автомобиль Tesla Cybertruck предназначен для быстрого прибытия к месту чрезвычайной ситуации должностных лиц и оперативных служб, проведения первичной разведки, координации действий сил и средств, а также оперативного реагирования на месте происшествия, — говорится в документе.

Автомобиль будет использоваться для следующих задач:

доставка руководства и специалистов к месту происшествия;

первичный осмотр ситуации, в том числе в труднодоступных районах;

координация работы спасателей, пожарных и медиков;

перевозка оборудования и небольших грузов (до 1000 кг);

патрулирование и быстрая реакция в сложных и труднодоступных местах.

