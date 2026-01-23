Сколько МЧС заплатило за Tesla Cybertruck
В конце прошлого года в Алматы была замечена Tesla Cybertruck с символикой МЧС Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Договор о приобретении данного электрокара опубликован на портале госзакупок. Согласно документам, ДЧС Алматы заказал у ТОО Zharyq «оперативно-легковой автомобиль» Tesla Cybertruck.
Сумма контракта составила 127,5 миллиона тенге.
— Оперативно-легковой автомобиль Tesla Cybertruck предназначен для быстрого прибытия к месту чрезвычайной ситуации должностных лиц и оперативных служб, проведения первичной разведки, координации действий сил и средств, а также оперативного реагирования на месте происшествия, — говорится в документе.
Автомобиль будет использоваться для следующих задач:
- доставка руководства и специалистов к месту происшествия;
- первичный осмотр ситуации, в том числе в труднодоступных районах;
- координация работы спасателей, пожарных и медиков;
- перевозка оборудования и небольших грузов (до 1000 кг);
- патрулирование и быстрая реакция в сложных и труднодоступных местах.
