Сколько людей с именем Абай живут в Казахстане

Имя Абая не только стало символом казахской культуры, но и остается популярным среди казахстанцев. Больше всего зарегистрировано в Астане — 2 089 человек, в Туркестанской области — 2 018, в Алматы — 1 719.

Самому старшему Абаю в Казахстане — 93 года, он родился в 1932 году.

Наибольшее число людей с этим именем приходится на возрастную группу 30–34 года — 3 228 человек.

А только за первые шесть месяцев 2025 года имя Абай дали 157 новорожденным.

Интересно, что это имя получали и девочки: в стране зарегистрировано 10 женщин по имени Абай.

С именем Ибраһим (включая варианты Ибрагим и Ибрахим) в Казахстане проживает 35 404 человека.

Имя поэта также носит одна область, один город, три района и 26 сел по всей стране.

