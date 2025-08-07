РУ
    Сколько людей с именем Абай живут в Казахстане

    В 2025 году в Казахстане отмечается 180-летие со дня рождения Абая Кунанбаева — выдающегося поэта, мыслителя и просветителя. По данным Бюро национальной статистики, в стране проживает 18 763 человека по имени Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дети
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Имя Абая не только стало символом казахской культуры, но и остается популярным среди казахстанцев. Больше всего зарегистрировано в Астане — 2 089 человек, в Туркестанской области — 2 018, в Алматы — 1 719.

    Самому старшему Абаю в Казахстане — 93 года, он родился в 1932 году.

    Наибольшее число людей с этим именем приходится на возрастную группу 30–34 года — 3 228 человек.

    А только за первые шесть месяцев 2025 года имя Абай дали 157 новорожденным.

    Интересно, что это имя получали и девочки: в стране зарегистрировано 10 женщин по имени Абай.

    С именем Ибраһим (включая варианты Ибрагим и Ибрахим) в Казахстане проживает 35 404 человека.

    Имя поэта также носит одна область, один город, три района и 26 сел по всей стране.

    Какие мероприятия пройдут в Астане в День Абая 10 августа — читайте в нашем материале

    Дамира Кеңесбай
