Сколько лебедей обитает в Мангистауской области

В сезон на территории Мангистауской области обитает около 50 тысяч лебедей. Об этом сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На территории области обитают три вида лебедей: маленький лебедь, лебедь-кликун и лебедь-шипун. Вид малого и курносого лебедя занесен в Красную книгу страны. Лебеди не обитают постоянно на территории Мангистауской области, они появляются у нас, когда в северных районах остывает солнце, - ответили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform.

Согласно предоставленной информации, лебеди обитают на берегах и островах Каспийского моря и озера Каракол.

- За сезон на территорию области прилетают около 50 тысяч лебедей, - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Мангистауской области уничтожили туши свыше тысячи лебедей.