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    17:55, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Сколько лебедей обитает в Мангистауской области

    лебедь
    Фото: pixabay.com

    В сезон на территории Мангистауской области обитает около 50 тысяч лебедей. Об этом сообщили в областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На территории области обитают три вида лебедей: маленький лебедь, лебедь-кликун и лебедь-шипун. Вид малого и курносого лебедя занесен в Красную книгу страны. Лебеди не обитают постоянно на территории Мангистауской области, они появляются у нас, когда в северных районах остывает солнце, - ответили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform.

    Согласно предоставленной информации, лебеди обитают на берегах и островах Каспийского моря и озера Каракол.

    - За сезон на территорию области прилетают около 50 тысяч лебедей, - уточнили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Мангистауской области уничтожили туши свыше тысячи лебедей.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Экология Мангистауская область
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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