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    10:05, 24 Январь 2024 | GMT +6

    В Мангистауской области уничтожили туши свыше тысячи лебедей

    лебеди
    Фото: Pixabay

    Туши лебедей, массово погибших в озере Караколь Мангыстауской области, уничтожают с помощью специального аппарата. По последним данным найдены туши 1110 лебедей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Туши лебедей уничтожаются согласно ветеринарным требованиям. Специалистов обеспечили защитными средствами и экипировкой. Для уничтожения туш лебедей из города Актау привезли автомашину «Камаз» с печью для сжигания животных (инсинератор). Погибших лебедей сжигают в этой печи, - говорится в ответе региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангыстауской области на запрос Kazinform.

    По данным на 22 января 2024 года, найдены и уничтожены туши 1110 лебедей.

    Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев прокомментировал ситуацию с гибелью лебедей на озере Караколь в Мангистауской области близ Актау. По его словам, было отобрано 12 особей и взято 37 проб - все стопроцентно показали птичий грипп.

    Кроме того, департаментом экологии проведена внеплановая проверка в отношении отеля Rixos Aktau. Администрацию отеля могут оштрафовать за превышение допустимых норм загрязнения сточных вод. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, как и кем был одобрен проект по сливу сточных вод отелем Rixos Aktau в озеро Караколь. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Природа Экология Мангистауская область
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
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