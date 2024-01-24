В Мангистауской области уничтожили туши свыше тысячи лебедей

Туши лебедей, массово погибших в озере Караколь Мангыстауской области, уничтожают с помощью специального аппарата. По последним данным найдены туши 1110 лебедей, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Туши лебедей уничтожаются согласно ветеринарным требованиям. Специалистов обеспечили защитными средствами и экипировкой. Для уничтожения туш лебедей из города Актау привезли автомашину «Камаз» с печью для сжигания животных (инсинератор). Погибших лебедей сжигают в этой печи, - говорится в ответе региональной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангыстауской области на запрос Kazinform.

По данным на 22 января 2024 года, найдены и уничтожены туши 1110 лебедей.

Ранее вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев прокомментировал ситуацию с гибелью лебедей на озере Караколь в Мангистауской области близ Актау. По его словам, было отобрано 12 особей и взято 37 проб - все стопроцентно показали птичий грипп.

Кроме того, департаментом экологии проведена внеплановая проверка в отношении отеля Rixos Aktau. Администрацию отеля могут оштрафовать за превышение допустимых норм загрязнения сточных вод. В Министерстве экологии и природных ресурсов РК рассказали, как и кем был одобрен проект по сливу сточных вод отелем Rixos Aktau в озеро Караколь.