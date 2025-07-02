Сколько квартир выкупит акимат Костанайской области для сокращения очереди на жилье
Очередь на жилье сокращают с помощью приобретения квартир в Костанайской области. В регионе планируется приобрести 578 квартир для социально уязвимых категорий граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сумма, которую собираются потратить на закуп составляет 10,3 млрд тенге.
– Жилье будет закуплено в трех городах – Костанай, Аркалык, Рудный, а также в 13 районах области: Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Денисовском, Житикаринском, Мендыкаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Сарыкольском, Наурзумском, имени Б. Майлина, Узункольском и Фёдоровском, – рассказали в областном управлении строительства.
Получателями данного жилья станут очередники из числа социально уязвимых слоев населения.
Но в ведомстве напомнили, что с 2024 года приобретение арендного жилья допускается исключительно на первичном рынке либо в многоквартирных жилых домах, прошедших реконструкцию. Стоимость квадратного метра жилья варьируется от 258 до 285 тысяч тенге в районах, в то время как в городе Костанае цена достигает 390 тысяч тенге за квадратный метр.
Ранее стало известно, что почти 300 квартир выкупит акимат Павлодара, чтобы сократить очередь на жилье.