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    11:39, 02 Июль 2025 | GMT +5

    Сколько квартир выкупит акимат Костанайской области для сокращения очереди на жилье

    Очередь на жилье сокращают с помощью приобретения квартир в Костанайской области. В регионе планируется приобрести 578 квартир для социально уязвимых категорий граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    строительство
    Фото: акимат Костанайской области

    Сумма, которую собираются потратить на закуп составляет 10,3 млрд тенге.

    – Жилье будет закуплено в трех городах – Костанай, Аркалык, Рудный, а также в 13 районах области: Алтынсаринском, Амангельдинском, Аулиекольском, Денисовском, Житикаринском, Мендыкаринском, Камыстинском, Карабалыкском, Сарыкольском, Наурзумском, имени Б. Майлина, Узункольском и Фёдоровском, – рассказали в областном управлении строительства.

    Получателями данного жилья станут очередники из числа социально уязвимых слоев населения.

    Но в ведомстве напомнили, что с 2024 года приобретение арендного жилья допускается исключительно на первичном рынке либо в многоквартирных жилых домах, прошедших реконструкцию. Стоимость квадратного метра жилья варьируется от 258 до 285 тысяч тенге в районах, в то время как в городе Костанае цена достигает 390 тысяч тенге за квадратный метр.

    Ранее стало известно, что почти 300 квартир выкупит акимат Павлодара, чтобы сократить очередь на жилье.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Очередь на жилье Жилье Общество
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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