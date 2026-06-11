Сколько кредитов приходится на одного заемщика в Казахстане

Задолженность населения Казахстана перед финансовыми организациями достигла 27,5 трлн тенге. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представляя проект Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026–2029 годы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра, вопрос кредитной нагрузки населения остается одной из ключевых проблем, требующих системных решений.

— По данным аналитического центра Первого кредитного бюро, на 1 января 2026 года оставшаяся задолженность населения перед всеми организациями, передающими информацию в бюро, составила 27,5 триллиона тенге, — отметил он на пресс-конференции в Правительстве.

Показатель также учитывает начисленное вознаграждение за ближайший платеж. При этом данная сумма не берет в расчет кредиты индивидуальных предпринимателей, а также списанную задолженность.

— Портфель кредитов населения на эту дату формировали 8,95 миллиона заёмщиков с 39,4 миллиона кредитов. В среднем на одного приходилось 4,4 кредита, — добавил Амрин.

Он отметил, что вопрос снижения долговой нагрузки населения включен в проект Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026–2029 годы наряду с мерами по росту заработных плат, занятости и финансовой грамотности граждан.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сообщил, что меры по ограничению потребительского кредитования помогли замедлить рост займов населению и повысить кредитование бизнеса до 18%.