Банкам стало выгоднее кредитовать бизнес, чем население — Тимур Сулейменов

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил, что меры по ограничению потребительского кредитования помогли замедлить рост займов населению и стимулировали банки активнее кредитовать бизнес, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы Нацбанка, на протяжении трех-четырех лет кредиты населению росли примерно на 30% ежегодно. Ситуация потребовало принятия дополнительных ограничительных мер.

— Мы приняли секторальный контрциклический буфер капитала в отношении кредитов, выдаваемых населению. Приняли меры, связанные с дополнительными ограничениями по сроку. Как вы помните, раньше потребительский кредит можно было выдавать на пять, семь, восемь, девять лет. То есть, по сути, так делали для того, чтобы уменьшить месячную ставку и обойти таким образом пруденциальные требования. Мы это ограничили, — сказал Сулейменов в кулуарах Мажилиса.

Кроме того, были изменены налоговые условия для банков.

— Кредиты населению теперь облагаются по ставке корпоративного подоходного налога в размере 25%, тогда как для кредитов бизнесу сохраняется ставка 20%. Таким образом, у банков появляется дополнительная мотивация кредитовать бизнес, а не только население, — пояснил глава регулятора.

По словам Сулейменова, принятые меры уже дают результат, поскольку темпы роста кредитования населения замедлились, тогда как кредитование бизнеса продолжает расти и достигло 18%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ужесточить порядок выдачи кредитов, чтобы снизить чрезмерную закредитованность населения и укрепить финансовую систему. С 1 января 2027 года предполагается ввести новый предельный уровень общей задолженности граждан.