Сколько казахстанцев стоят в очереди на жилье

В Казахстане более 988 тысяч граждан состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье, из них около 459 тысяч относятся к социально уязвимым категориям, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для обеспечения нуждающихся граждан жильем в этом году планируется построить и приобрести 12,6 тысячи кредитных квартир на 155,5 млрд теңге.

Кроме того, через предоставление облигационных займов акиматами ведется работа по строительству и приобретению 13,5 тысячи арендных квартир на 269 млрд теңге. Еще 3,5 тысячи арендных квартир планируется приобрести за счет трансфертов общего характера. На эти цели предусмотрено 71,9 млрд теңге.

— В этом году в рамках государственной поддержки граждан, нуждающихся в жилье, планируется построить и приобрести 12,6 тысячи кредитных квартир на 155,5 млрд теңге. Кроме того, посредством предоставления облигационных займов акиматами ведется работа по строительству и приобретению 13,5 тысячи арендных квартир на 269 млрд теңге. Также за счет трансфертов общего характера предусмотрено приобретение 3,5 тысячи арендных квартир на 71,9 млрд теңге, — сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков.

По его словам, государственная поддержка нуждающихся в жилье граждан включает несколько инструментов. Среди них — арендное жилье, льготная ипотека по ставкам 2% и 5%, жилищные сертификаты и субсидирование части арендной платы.

В целом в 2026 году в Казахстане планируется ввести 20,4 млн квадратных метров жилья, или около 188 тысяч квартир.

За первые восемь месяцев введено 11,3 млн квадратных метров жилья — 105,9 тысячи квартир. Это составляет 55,3% от годового плана.

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