Сколько казахстанцев работают вахтовым методом

Только 5,5% занятого населения Казахстана работают вахтовым методом. По графику «месяц на работе, месяц дома» живут 506,8 тыс. наёмных работников — такие данные приводит Бюро национальной статистики АСПиР РК за первый квартал текущего года. Трое из четырёх вахтовиков — сельские жители, на долю горожан приходится лишь 25,7% от общего числа таких работников.

Более половины всех работающих вдали от дома — 60,5% (306,6 тыс. человек) — устроены на вахту в пределах своей области. Ещё 37,7% (около 191,1 тыс. человек) выезжают на работу в другой регион.

Почти 16,5% вакансий для вахтовиков формально отнесены к Алматы и Астане. Однако содержимое таких объявлений показывает, что вахта предполагается не в мегаполисах, а на отдалённых объектах в Карагандинской, Атырауской и других областях. Средний уровень заработной платы в таких вакансиях варьируется от 250 тыс. до 300 тыс. тенге.

Структура вакансий показывает, что чаще всего работодатели ищут вахтовых работников из числа технического и рабочего персонала. В большинстве случаев предлагаемая заработная плата на вахте выше, чем по аналогичной должности при стандартном графике. Например, медианная зарплата разнорабочего по вахтовой вакансии на Hh.kz в январе–мае этого года составляла 408,4 тыс. тенге. Для сравнения, подсобный рабочий в среднем по стране получал всего 186,5 тыс. тенге. Это данные Бюро национальной статистики за 2024 год.

В пятёрку вакансий с самыми высокими стартовыми зарплатами вошли представители так называемых «синих воротничков». В нефтегазовой отрасли это бурильщики, машинисты, мастера буровых установок — на предприятиях Атырауской области им готовы платить до 1 млн тенге. В топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий также вошёл водитель грузовика, которому предлагают до 600 тыс. тенге за подвоз воды для предприятия в отдалённые районы.

Ранее сообщалось, что безработным казахстанцам через SMS сообщат о возможностях трудоустройства.