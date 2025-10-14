Сколько казахстанцев признаны банкротами

— На сегодня 45 200 человек признаны банкротами, сумма их долга составляла 180 млрд тенге. Эти деньги, можно сказать, им простили. Это в основном долги перед банками. Из них более 13 тыс. человек — это люди которые не смогли погасить свои обязательства на протяжении пяти лет. То есть, они длительное время были должниками, — сообщил Биржанов.

По его словам, 2,5 тыс. человек среди них — из социально-уязвимых слоев населения.

— У людей, которые подают на банкротство не должно быть активов. Тем, кто подал заявки на банкротство, у большинства есть машины или квартира — они не могут быть признаны банкротами. Таких случаев много, — добавил вице-министр.

Ранее мы писали, что с 1 марта 2023 года в Казахстане подано более 270 тысяч заявлений на применение процедуры банкротства.