Сколько казахстанцев передали пенсионные накопления в частное управление

В Казахстане более 72 тысяч человек воспользовались правом перевода пенсионных накоплений в доверительное управление частным компаниям. Об этом сообщили в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ) в ответ на запрос корреспондента агентства Kazinform.

По данным фонда, с 1 января 2021 года по 20 апреля 2026 года исполнено 132 972 заявления на перевод пенсионных накоплений в управление частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП) от 72 606 заявителей. Общая сумма переданных средств составила 133,765 млрд тенге.

В ЕНПФ напомнили, что механизм пенсионных накоплений в частное управление действует с 2021 года. С 1 июля 2023 года условия были расширены: вкладчики получили право переводить в доверительное управление до 50% обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных накоплений (ОППВ), а также до 100% добровольных пенсионных взносов (ДПВ) без учета порога минимальной достаточности.

По информации фонда, в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2023 года было исполнено 5 997 заявлений. После изменения законодательства число обращений заметно увеличилось: с 1 июля 2023 года по 20 апреля 2026 года количество исполненных заявлений достигло 126 975.

Среди частных управляющих наибольшее число заявлений в период с 1 июля 2023 года по 20 апреля 2026 года пришлось на АО «Halyk Finance» — 67 118. Далее следуют АО «Alatau City Invest» — 22 464, АО «BCC Invest» — 17 520, АО «Halyk Global Markets» — 9 874, АО «Сентрас Секьюритиз» — 9 871, и АО «Tansar Capital» — 128.

В ЕНПФ отметили, что деятельность частных управляющих компаний находится под контролем Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. Для допуска к управлению пенсионными активами компании должны соответствовать ряду требований, включая наличие лицензии, опыта работы на рынке, положительных финансовых показателей и достаточного собственного капитала.

На сегодня ЕНПФ заключил договоры о доверительном управлении с шестью компаниями: АО «BCC Invest», АО «Сентрас Секьюритиз», АО «Alatau City Invest», АО «Halyk Global Markets», АО «Halyk Finance» и АО «Tansar Capital». При этом в фонде сообщили, что по инициативе АО «Halyk Global Markets» договор будет расторгнут с 1 января 2027 года. В связи с этим с 1 января 2026 года новые заявления на перевод пенсионных активов в управление этой компании не принимаются.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют предоставить вкладчикам право полностью переводить свои пенсионные накопления в частное управление.

