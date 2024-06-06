Сколько Казахстан потратил на соцпомощь в 2023 году

В 2023 году затраты на социальную помощь и социальное обеспечение составили 21,6% от всех затрат республиканского бюджета Казахстана (24,4% в 2022 году), передает агентство Kazinform со ссылкой на Институт экономических исследований.

- Сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение изменилась незначительно – увеличилась на 7,4% по сравнению с 2022 годом до 4,7 трлн тенге в 2023 году (4,3 трлн тенге в 2022 году), - говорится в сообщении.

Почти вся сумма данного вида затрат – 99,4% в 2023 году приходилась на социальное обеспечение (социальное обеспечение отдельных категорий граждан и их сопровождение по выплатам, обеспечение реализации проектов, осуществляемых совместно с международными организациями), 0,6% – на прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения (оказание социальной защиты и помощи населению на республиканском уровне, а также совершенствование системы социальной защиты и развитие инфраструктуры, формирование государственной политики в области труда, занятости, социальной защиты и миграции населения, прикладные научные исследования в области охраны труда, развитие продуктивной занятости и др.).

- В прошлом году в структуре затрат местных бюджетов затраты на социальную помощь и социальное обеспечение заняли 5,0% (4,8% в 2022 году). В абсолютном выражении сумма затрат на социальную помощь и социальное обеспечение увеличилась на 28,2% по сравнению с 2022 годом и достигла 639,0 млрд тенге в 2023 году (498,6 млрд тенге в 2022 году), - отметили в институте.

В 2023 году наибольшая доля затрат на социальную помощь и социальное обеспечение приходилась на Туркестанскую область – 11,4% (11,6% в 2022 году) и город Алматы – 9,0% (8,9% в 2022 году). Наименьшая доля была зафиксирована в Улытауской области – 1,0% (1,0% в 2022 году).