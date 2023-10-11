Сколько иностранцев будет работать на первой казахстанской АЭС

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов на брифинге ответил на вопрос о том, сколько иностранных специалистов будет работать на первой казахстанской АЭС в случае ее постройки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам вице-министра, в стране сейчас идет подготовка кадров, специалистов-атомщиков.

- Подготовка обусловлена тем, что Казахстан является урановой державой. Мы добываем уран, у нас есть атомные реакторы, которые мы обслуживаем, у нас есть ядерная медицина. У нас есть институты, которые работают в Алматы, Курчатове, где задействовано много людей, которые работают в атомной сфере, занимаются вопросами обогащения. То есть, специалисты нужны вне зависимости от того, строится АЭС или нет, - пояснил Жандос Нурмаганбетов.

Он отметил, что соответствующие соглашения по подготовке кадров Казахстан подписал с несколькими странами, с Россией, Кореей и Венгрией.

- Касательно того, когда АЭС будет построена, будут ли там иностранцы – безусловно. Потому что опыт ведения реакторов есть в считанных странах. Поэтому на первом этапе вендор, в любом случае, будет обеспечивать обучение местных кадров и безопасную эксплуатацию на первом этапе. После того, как казахстанский персонал сможет это все освоить и сможет набраться компетенций, тогда ощутимо большую часть сотрудников на данных объектах будут составлять казахстанские специалисты, - сказал Жандос Нурмаганбетов.

Ранее на брифинге вице-министр рассказал о выделенных​​ компанией «АрселорМиттал Темиртау» средствах на ремонтные работы Темиртауской ТЭЦ.

Также Ж. Нурмаганбетов заявил, что в этом отопительном сезоне вопрос дефицита тепла по Астане и Караганде решен, однако он может возникнуть в Павлодаре.