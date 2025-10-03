Сколько хлеба ежедневно покупают жители Павлодарской области

— В среднем месячная потребность в хлебе по области составляет 1 млн 852 тыс. буханок, из них 1,2 тыс. тонн — формовой хлеб. Иногда месячный объем выпечки достигает 2 млн 230 тыс. буханок хлеба. В регионе 69 пекарен и 31 кондитерский цех, которые ежедневно занимаются выпечкой хлеба. В период с января по август 2025 года производство свежего хлеба составило 11 274 тонны, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает рост потребления хлебобулочной продукции со стороны населения выросло, — сообщили в управлении.