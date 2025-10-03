РУ
    10:05, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Сколько хлеба ежедневно покупают жители Павлодарской области

    В области работают 69 пекарен и 31 кондитерский цех. Ежемесячно они выпекают 2,2 млн буханок хлеба. По данным регионального управления сельского хозяйства, жители области ежедневно покупают 74,3 тыс. буханок хлеба, передает корреспондент агентства Kazinform.

    хлеб
    Фото: Kazinform

    — В среднем месячная потребность в хлебе по области составляет 1 млн 852 тыс. буханок, из них 1,2 тыс. тонн — формовой хлеб. Иногда месячный объем выпечки достигает 2 млн 230 тыс. буханок хлеба. В регионе 69 пекарен и 31 кондитерский цех, которые ежедневно занимаются выпечкой хлеба. В период с января по август 2025 года производство свежего хлеба составило 11 274 тонны, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это показывает рост потребления хлебобулочной продукции со стороны населения выросло, — сообщили в управлении.

    Для производства суточной потребности формового хлеба требуется 29,7 тонны пшеничной муки.

    Регионы Казахстана Продукты Продовольственная безопасность Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
